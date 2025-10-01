循環經濟業者成信實業擬辦現增籌資2.8億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-01 09:17

在創新板掛牌交易的成信實業 (6969-TW) 經董事會通過以擬以發行現金增資股 8000 張爲上限進行市場公開籌資，暫訂以每股 35 元發行，此一籌資案今 (1) 日獲金管會申報生效，如現增股全數發行，將籌資 2.8 億元，將用於償還金融機構借款及充實營運資金。

成信實業董事長陳鵬。(鉅亨網記者張欽發攝)

成信實業的此一現增案，主辦證券商爲台中銀證券。

成信實業在 2024 年 9 月 9 日以每股 32 元在創新板掛牌交易。

成信目前有柳營廠及中科廠，成信的「矽碇」系列產品被廣泛應用於煉鋼升溫劑及耐火材料，可提升煉鋼過程的效率和品質；「球形二氧化矽粉」則是半導體封裝、電子陶瓷和塗料等行業的關鍵材料，作用在於提高性能和穩定品質。「氧化生物分解劑」是專為 PP/PE 塑膠研發的環保添加劑，有助於 PP/PE 的生物分解；「晶瓷粉」則應用於工業研磨材和工程塑膠，可提升產品耐用性和加工性能；「碳鋁粒」主要用於煉鋼過程中的升溫和還原，效果顯著。

成信的「球形二氧化矽」產品透過專利技術回收加工生產，品質穩定，性能優異，且具有低碳排放的特點。目前市場上無同業競爭者，除了擁有專利佈局保護外，在投建生產工廠方面，隨環保要求日益嚴格，其他企業若想取得再利用許可執照也需要 3 年以上，因此難以模仿和超越。

成信 2025 年上半年 營收 1.51 億元，毛利率 30.92%，稅後虧損 931 萬元，虧損較去年同期收歛，每股虧損 0.24 元。