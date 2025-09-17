PCB廠泰鼎-KY現增完成籌資9億元 現增股9/22上市交易

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-17 16:40

以泰國爲主要生產基地的大型 PCB 廠泰鼎 - KY(4927-TW) 今 (17) 日針對發行 4.5 萬張的現增案宣布完成資金，泰現增股將以每股 20 元溢價發行，完成募集 9 億元，籌資將用於償還銀行借款，現增股將在 9 月 22 日上市交易。

PCB廠泰鼎-KY現增完成籌資9億元，現增股9月22日上市交易。(鉅亨網記者張欽發攝)

以泰鼎 – KY 今天的收盤價 25.8 元計算，距離現增價有 29% 的價差。

