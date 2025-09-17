PCB廠泰鼎-KY現增完成籌資9億元 現增股9/22上市交易
鉅亨網記者張欽發 台北
以泰國爲主要生產基地的大型 PCB 廠泰鼎 - KY(4927-TW) 今 (17) 日針對發行 4.5 萬張的現增案宣布完成資金，泰現增股將以每股 20 元溢價發行，完成募集 9 億元，籌資將用於償還銀行借款，現增股將在 9 月 22 日上市交易。
以泰鼎 – KY 今天的收盤價 25.8 元計算，距離現增價有 29% 的價差。
泰鼎 - KY2024 年營收 124.59 億元，毛利率 2.44%，年減 5.7 個百分點，稅後虧損 17.9 億元，爲泰鼎 - KY 連續 2 年的虧損，每股虧損達 9.21 元，並較 2023 年的每股虧損 4.2 元擴大。而 2025 年上半年營收 60.21 億元，稅後虧損 5.8 億元，每股虧損 2.64 元。
目前，除泰鼎之外，台商在泰國有敬鵬 (2355-TW) 進行擴產之中，而定穎 (3715-TW) 投資泰國廠也進入量產，隨後在 2025 年並有華通 (231-TW)、欣興 (3037-TW)、臻鼎 -KY(4958-TW) 及金像電 (2368-TW) 在泰國投資新廠進入量產。
