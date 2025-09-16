保健食品零售平台火星生技現增價由每股6.2元調降爲4元 力拚Q4轉盈

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-16 18:08

‌



銷售產品涵蓋保健食品、保養品、美髮產品、健康用品及清潔用品的火星生技 (7731-TW) 積極搶占市場，緊密連結全台六大銷售通路類型，2025 年 1-8 月營收 3.97 億元，年增 28.01%，火星生技總經理楊硯超今 (16) 日指出，接下來配合雙 11、雙 12 與聖誕節等傳統旺季，第四季力拼轉盈。

火星生技總經理楊硯超。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，火星生技預估 2026 年進軍泰國等海外市場，在營運面向的增加及在台實體通路的成長之下，預估營收將成長 30%。

‌



火星生技 2025 年上半年財報營收爲 3.09 億元，毛利率 70.02%，稅後虧損 3802 萬元，每股虧損 0.08 元。

不過，火星生技在辦理的中的現金增資案則出現變化，火星生技原預計以每股 6.2 元發行新股 1600 萬股的籌資 9920 萬元案，原股東繳款期已經在 8 月 22 日屆滿，特定人繳款截止日並已延後 10 月 17 日；火星生技今公告變更爲現增新股調降爲每股 4 元發行，籌資金額降爲 6400 萬元，籌資目的在充實營運資金及償還借款，火星生技並在 昨日獲金會證期局核調整本次現金增資發行價格與延長特定人繳款期間，以及原股東、員工及特定人等可能主張其權利受損部分的補償方案。

火星生技今天在興櫃的最後成交價爲每股 4.02 元。

火星生技總經理楊硯超指出，火星生技目前掌握六大通路類型，包括藥妝藥局、網路電商、電話銷售、直播平台、醫療院所、醫美診所，品牌官網會員總人數成長至 64 萬。202 年 1-8 月，線上與實體通路銷售比重約為 60% 比 40%，2025 年年底有望達到各占半數 ，主要強化實體通路銷售。

楊硯超指出，火星生技在全國藥妝通路穩定成長，地區型的單點藥局成長幅度最大，今年上半年單點藥局營收成長年增高達 216%，主要是公司自主開發 AI 模型並導入採購系統至單點藥局，可優化庫存周轉，有效帶動單點藥局的滲透率與營收表現。更重要的是，單點藥局與火星均以賣斷方式作為交易條件，使得營收能較過往逐步成長，毛利率均能持續維持平均 70% 左右的表現。

在進入傳統旺季，火星生技展望第四季可望是全年營運最強勁的季度。公司同步精簡開支，調整直播策略，預期下半年費用較上半年減少 30% 以上，力拚第四季單季獲利。