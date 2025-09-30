鐵道局攜手國壽開發高鐵桃園站 預計270億元打造「國門之都」

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-30 16:31

交通部鐵道局與國泰人壽聯合開發的高鐵 (2633-TW) 桃園站前發展用地首期開發區，於今 (30) 日舉行開工動土。鐵道局局長楊正君表示，本開發案面積達 10.7 公頃，國壽將分 2 階段開發，全案投入約台幣 270 億元資金，將引進商場及特色娛樂設施 (零售、餐飲、演藝場)、旅館、辦公大樓等設施，期待完工後，除了作為「桃園新都市核心」，更可扮演「Gate of Taiwan 台灣國門之都」的關鍵角色。

鐵道局指出，隨著桃園建設不斷向前邁進，高鐵站周邊商圈、Outlet 暢貨中心、商辦、旅館林立，民眾到桃園不再只是為了去機場，更為了休閒遊憩及購物。據統計，高鐵桃園站與機捷 A18 站，每日進出旅運量，已超過 7.6 萬人次，而青埔地區，包括青埔藝術運動園區及桃園高鐵商圈，更躍居今 (2025) 年桃園熱門景點排行前 2 名。

楊正君表示，高鐵桃園站特定區鄰近桃園機場，不僅樹立國際商務人士及觀光旅客對臺灣「Gate of Taiwan」第一印象，在高鐵與機場捷運等交通工具串聯下，更是鏈結國際與台灣每座城市的關鍵。

楊正君也強調，這是鐵道局第 3 次與國壽合作開發，先前的華泰名品城已成功帶領當地高鐵商圈的發展，這次高鐵桃園站前事業發展用地開發案，國壽基地將規劃 2 公頃站區廣場、地下連通道連接高鐵桃園車站廣場、停車場、自行車及 Youbike 站等，將使站區整體空間品質與服務機能更加優化，為民眾帶來工作、消費、休閒、通勤等面向的新生活。

國泰人壽總經理劉上旗也表示，將延續高鐵後站的成功經驗，以高鐵桃園站為核心，採 TOD 大眾運輸導向型發展，串聯商業、購物、辦公、休閒與飯店等多元機能，同時落實公司 ESG 政策，申請「建築能效標章」及其他綠建築認證，專注於提升建築能源效率。

桃園市長張善政表示，國人將持續加碼投資桃園，展現對桃園市發展的高度信心，桃園已從過去的桃園、中壢雙核心發展，加入新興的青埔地區，成為未來都市發展的鐵三角。