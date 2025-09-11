鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-11 15:23

‌



國邑 (6875-TW) 今 (11) 日指出，其合作夥伴 Liquidia(LQDA)近期受邀出席 2025 年富國銀行第 20 屆年度醫療保健會議，並說明新一代吸入型治療藥物 L606 的臨床最新進展，正規劃第二項 L606 上市開發工作，目標同時申請肺動脈高壓 (PAH) 與間質性肺病相關肺高壓 (PH-ILD) 兩項適應症上市。

國邑合作夥伴Liquidia說明L606進展，目標同時申請兩項適應症上市。(圖：shutterstock)

國邑表示，在 LQDA 研發產品線中，Yutrepia(吸入短效乾粉藥物) 已在今年完成上市，目前正在規劃第二項 L606 的上市開發工作。

‌



LQDA 指出，已與全球主要法規單位確認 L606 送件申請美國及歐洲藥證的臨床需求，除已完成藥物動力學研究，以及正在進行的美國開放設計的臨床三期試驗外，再完成 PH-ILD 全球三期隨機對照試驗等 3 項臨床試驗，即可同時申請 PAH 與 PH-ILD 兩項適應症上市。

其中，美國開放設計的臨床三期試驗，由 Tyvaso(曲前列線環素) 轉換療程的患者，以及少數 PH-ILD 患者的臨床治療結果，將在公司舉辦的 R&D Day 中，公布療效與安全性等相關臨床資料。另外，預計年底前啟動 PH-ILD 全球三期臨床試驗，確認療效及安全性。

LQDA 指出，由於 Tyvaso 僅於美國獲准上市，但全球醫療需求尚未被滿足，同時為配合 LQDA 與國際醫師社群的合作關係，預期未來患者的招募速度將比 PAH 快，因此選擇 PH-ILD 作為全球臨床三期試驗的主要適應症。