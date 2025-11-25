川普暗示好事正在發生！美烏修正被批為「克宮願望清單」的和平提案

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-25 05:59

綜合外媒周一 (24 日) 報導，美國與烏克蘭官員周日在日內瓦舉行會談後，宣布起草「更新與完善的和平框架」，修正了基輔與歐洲盟友視為「克里姆林宮願望清單」的美方原始提案。雙方稱會談「極具成效」，但仍有爭議點需解決。

美國與烏克蘭周日在日內瓦舉行會談，雙方宣布起草「更新與完善的和平框架」。(圖:Shutterstock)

川普暗示有進展

「俄烏和平談判真的可能取得重大進展嗎？在眼見為憑前別相信，但好事可能正在發生！」美國總統川普在 Truth Social 上寫道。

白宮發言人李維特 (Karoline Leavitt) 表示，仍有幾個分歧點，但有信心能解決。川普希望盡快達成協議，但目前尚未安排與澤倫斯基的會面。

烏克蘭總統澤倫斯基在夜間視訊演說中表示，該計畫現已納入「正確」的要點，但敏感議題仍需與川普討論。

原始計畫引發歐洲震驚

川普政府提出的原始 28 點和平提案讓美國政府內部、基輔和歐洲許多人措手不及，引發川普可能推動烏克蘭簽署嚴重偏向莫斯科協議的擔憂。

該提案要求基輔割讓更多領土、接受軍事限制並禁止加入北約，這些條件基輔長期視為等同投降而拒絕。根據《路透》看到的副本，烏克蘭的歐洲盟友起草了反提案，主張在目前前線停火，將領土討論留待日後，並為烏克蘭提供類似北約的美國安全保證。

莫斯科曾形容美國原始提案可能成為協議基礎，但拒絕了歐洲版本。克里姆林宮外交政策顧問 Yuri Ushakov 對記者表示：「歐洲計畫完全不具建設性，對我們不適用。」

歐洲領袖謹慎回應

美國國務卿魯比奧周日表示，主要目標是縮小 28 點計畫中的分歧，各方已取得實質進展。但他強調，任何最終協議都必須經烏克蘭和美國總統同意，才能提交給俄羅斯。

英國首相施凱爾 (Keir Starmer) 的發言人表示，首相歡迎周日會談的「重大進展」，但「還有一些懸而未決的問題」。

德國總理梅爾茨 (Friedrich Merz) 周一表示，川普對共同制定的和平計畫持開放態度，並將會談結果描述為「中期成果」。「但我們也知道：烏克蘭的和平不會在一夜之間實現。」

波蘭總理圖斯克 (Donald Tusk) 表示，任何協議都不得削弱烏克蘭或歐洲。

克里姆林宮發言人佩斯科夫周一表示，莫斯科尚未收到任何有關美烏日內瓦會談結果的更新資訊。