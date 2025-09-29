今年上半年 中國73%二手車經銷商虧損

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-29 04:00

‌



中國汽車流通協會二手車事業部 2025 上半年進行的二手車企業營商環境調研顯示，上半年二手車經銷商虧損比例上升至 73.6%。

今年上半年中國73%二手車經銷商虧損。（圖：Shutterstock）

‌



協會監測數據顯示，二手車交易規模增長，但均價下降，成交均價從 2024 年同期的 61,180 元降至 53,673 元，跌幅達 12.3%，呈現量升價降態勢。

近兩年來新車價格戰對二手車造成較大影響。自 2022 年下半年開始，燃油車和新能源車價格戰此起彼伏，多個品牌的產品售價大幅度下降，導致部分車型甚至出現新車的價格低於二手車的收購價，二手車商盈利較難，出現虧損。

協會發布的報告顯示，今年上半年，新車價格競爭持續激烈，嚴重影響二手車企業經營，也導致零售購買量下降，滿意度相對較低。

二手車企業經營情況整體較為嚴峻，面臨著諸多挑戰。

除了虧損比例較高，企業還面臨庫存壓力增大、獲客成本高、利潤微薄、市場競爭激烈等挑戰。

具體來看，當前二手車商庫存仍普遍較高。2025 年 6 月，二手車平均庫存周期延長至 43 天，庫存周期 30 天以上的企業比重提升至 35.6%，反映出車商經營壓力加大。

據多家會員制的二手車平台測算，2025 年平均獲客成本已攀升至 6,200 元，而單筆交易平均利潤僅 1,500 元左右，資本退潮後，平台無力維持高額補貼，用戶增長速度斷崖式下滑。

此外，目前市場上主流二手車平台商業模式幾乎完全相同，缺乏差異化競爭力，平台之間只能依靠價格戰爭奪市場。