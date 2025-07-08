航太暨國防展9/18登場 貿協：匯聚四大主題、14國400家廠商參展
鉅亨網記者黃皓宸 台北
隨著國際局勢日益緊張，國防科技正迅速成為全球競逐的戰略焦點。外貿協會今 (8) 日表示，國際航太暨國防工業展 (TADTE 2025) 將於今年 9 月 18 日至 20 日於南港展覽館登場，此次展會匯集四大趨勢主題，規模也大幅躍升，來自 14 國逾 400 家廠商，超過 1,400 個攤位參展，將勾勒國防科技的未來與發展藍圖。
今年展會以「Future Defense, Boundless Innovation」為主軸，聚焦「先進國防」、「永續飛行」、「韌性供應鏈」、「無人未來」四大主題。
齊聚政府與產業界及多家重量級指標企業，包括國防部、太空中心、航太公會、國防產業發展協會、亞創中心、AIT(美國在台協會)，以及漢翔 (2634-TW)、雷虎 (8033 -TW)、中光電 (5371 -TW)、仁寶 (2324-TW)、昇達科 (3491-TW)、洛克希德 · 馬丁 (LMT-US)、Northrop Grumman、BAE Systems、L3Harris、Airbus(EADSY-US) 等國內外廠商，共同展出最新研發成果與技術實力。
貿協表示，台灣正積極推動「國防自主政策」與「AI 新十大建設」，TADTE 不僅是台廠產業實力的對外展現平台，更是政策落實與應用成果的具體展現，從國造艦艇、監偵無人機、AI 模組辨識系統，到地面接收站與衛星關鍵元件，完整呈現「政策—產業—應用」三位一體的國防科技佈局。
此外，受惠於「國艦國造」政策驅動，台廠包括龍德造船 (6753-TW)、中信造船、台灣國際造船等本土造船廠今年首度參展亮相，聚焦無人水面載具與艦艇系統整合，標誌台灣在自主海防領域的技術突破與發展新階段。
貿協強調，除了豐富的展出內容外，展會亦將透過模擬實境、動態演示與沉浸式體驗等形式，讓觀展者能從多元角度探索科技應用與未來場景，為擴大產業交流與國際合作，展會將舉辦多場焦點活動。
其中，國際趨勢論壇將邀請來自美、德、日、以色列等國的產業公協會主席、政策推手與技術領導者，共同探討全球軍工供應鏈的韌性與創新；新品技術發表會則聚焦 AI 模組、空地聯防系統等最新國防與應用；商機媒合洽談會將提供參展廠商與國際採購單位直接對接，強化全球市場拓展；透過專業導覽與達人講座，將帶領參觀者深入了解技術應用與產業趨勢。
- EBC全球百萬美金交易大賽 最強首選平台
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
下一篇