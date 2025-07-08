鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-07-08 17:49

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隨著國際局勢日益緊張，國防科技正迅速成為全球競逐的戰略焦點。外貿協會今 (8) 日表示，國際航太暨國防工業展 (TADTE 2025) 將於今年 9 月 18 日至 20 日於南港展覽館登場，此次展會匯集四大趨勢主題，規模也大幅躍升，來自 14 國逾 400 家廠商，超過 1,400 個攤位參展，將勾勒國防科技的未來與發展藍圖。

航太暨國防展9/18登場，貿協:匯聚四大主題、14國400家廠商參展。(圖:貿協提供)

今年展會以「Future Defense, Boundless Innovation」為主軸，聚焦「先進國防」、「永續飛行」、「韌性供應鏈」、「無人未來」四大主題。

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貿協表示，台灣正積極推動「國防自主政策」與「AI 新十大建設」，TADTE 不僅是台廠產業實力的對外展現平台，更是政策落實與應用成果的具體展現，從國造艦艇、監偵無人機、AI 模組辨識系統，到地面接收站與衛星關鍵元件，完整呈現「政策—產業—應用」三位一體的國防科技佈局。

貿協強調，除了豐富的展出內容外，展會亦將透過模擬實境、動態演示與沉浸式體驗等形式，讓觀展者能從多元角度探索科技應用與未來場景，為擴大產業交流與國際合作，展會將舉辦多場焦點活動。