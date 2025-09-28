鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-28 08:50

老牌家電廠聲寶及三洋電近期加速土地資產活化腳步, 聲寶 (1604-TW)25 日法說會宣布土城橘青春樂齡宅 12 月開始銷售，龜山物流園區第三季開始收租。三洋電 (1614-TW) 日前公告斥資 5.25 億元取得嘉義民雄工業用地 3608 坪，強化中南部營運據點, 同時持續推進新北市泰山廠區開發案。

老牌家電廠推進資產活化 聲寶、三洋電拓展營運版圖。(圖：shutterstock)

聲寶土城橘青春館共 116 戶採只租不售模式，室內使用坪數約 15 坪，另有 10 戶 VIP 房室內 30 坪，每月另收生活管理費約 2 萬元，預計 2026 年底正式營運。龜山物流園區 A 區總樓地板面積 3665 坪已於第三季開始收租，租金每坪月租 1000 元，預估今年租金收入可達 2000 多萬元，B 區總樓地板面積 5337 坪已於 8 月 20 日動土，預計 2026 年底完工。

三洋電取得的嘉義民雄工業用地每坪單價 14.55 萬元，將作為倉儲及辦公營業使用。三洋電指出，新北市泰山舊廠區土地活化案是公司未來成長關鍵與長期焦點，該案今年 5 月 19 日已備妥自提個案變更計畫資料送交新北市城鄉局，案件正由社會住宅科審議中。

泰山廠開發案採取自提個案變更流程與配合新北市政府通盤檢討雙軌並行策略。該基地已納入新北市政府主導的輔大周邊工業區專案通盤檢討範圍，進入都市計畫法定程序，由新北市都市計畫委員會審議。三洋電在高雄岡山及新北市三峽地區亦持有土地資產，規劃未來尋求開發利用或作為生產基地遷移之用。

聲寶台南安平橘青春館基地 3370 坪規劃 312 間房，預計 2029 年底完工，該案因應土城館市場反應調整策略。聲寶另持有台南兩處地上權開發案，包含與日本元氣集團合資成立的長照館，基地 622 坪預計 2026 年第一季動土，子公司東源物流在龜山頂湖五街擁有 3250 坪閒置土地，目前積極與潛在客戶洽談中。