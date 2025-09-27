川普與馬斯克和好？美商務部長：原諒但不會忘記

鉅亨網編輯林羿君 2025-09-27 21:29

美國商務部長盧特尼克表示，川普或許會「原諒」馬斯克，但不會忘記他退出政府後所造成的「負面」影響。

川普與馬斯克和解？美商務部長：原諒但不會忘記。(圖:shutterstock)

盧特尼克在 26 日的一場採訪中表示，馬斯克曾是川普政府中與總統最親密的盟友之一。

他說：「我認為馬斯克就是這樣的人，他確實贏得了總統的友誼和敬佩，但在他離開時，卻表現出了非常負面的一面。而且我認為總統不會忘記這種負面。」

盧特尼克表示，川普今後會對馬斯克保持「友好」態度。

在川普 2024 年總統競選期間，馬斯克與川普建立了合作關係。根據聯邦選舉委員會的記錄，馬斯克捐贈了超過 2.9 億美元來支持川普和其他共和黨候選人。這些支持，也讓他成為了政府效率部門 (DOGE) 的負責人。

然而，與其他內閣成員之間因其在政府效率部的的角色而出現緊張關係，這導致他與川普的關係緊張。今年 5 月，馬斯克辭去了 DOGE 的職務，還大肆批評川普的支出法案，甚至稱川普的名字出現在愛潑斯坦的文件中，雙方關係正式決裂。

川普和馬斯克最近在亞利桑那州查理柯克的追悼會上重逢，兩人並肩而坐握手交談，引發了關於彼此和解的猜測。此後，馬斯克再次表達了對川普政府政策的支持。