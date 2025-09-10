水泥雙雄前8月營收 台泥創同期高、亞泥略減4%

水泥雙雄今 (10) 日公告 8 月營收、雖然均呈現雙減，但台泥 ( 1101-TW ) 前 8 月營收 961.31 億元仍創同期新高，年增 4.2%；亞泥 ( 1102-TW ) 前 8 月營收 467.6 億元，則年減 4.4%。

在新事業方面，台泥儲能前 8 月營收年增 126%，目前在台灣所建置的 E-dReg 儲能案場，以 195MW 的裝置容量高居國內市場首位、占比達 26%，也成為台泥多元營收重要貢獻。