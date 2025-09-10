search icon



水泥雙雄前8月營收 台泥創同期高、亞泥略減4%

鉅亨網記者彭昱文 台北


水泥雙雄今 (10) 日公告 8 月營收、雖然均呈現雙減，但台泥 (1101-TW) 前 8 月營收 961.31 億元仍創同期新高，年增 4.2%；亞泥 (1102-TW) 前 8 月營收 467.6 億元，則年減 4.4%。

cover image of news article
水泥雙雄前8月營收 台泥創同期高、亞泥略減4%。(鉅亨網資料照)

台泥 8 月營收 135.36 億元，月減 9.7%、年減 6%，主要受到中國大陸水泥市場因售價調降影響，短期營收下滑，但旗下土耳其 OYAK 水泥與葡萄牙 Cimpor 今年累計營收達 398.92 億元，營收比重逾 4 成，降低兩岸水泥市場影響。


在新事業方面，台泥儲能前 8 月營收年增 126%，目前在台灣所建置的 E-dReg 儲能案場，以 195MW 的裝置容量高居國內市場首位、占比達 26%，也成為台泥多元營收重要貢獻。

亞泥 8 月營收 56.63 億元，月減近 3%、年減 15.9%；亞泥說明，台灣市場水泥銷量較去年同期呈現穩步回升，子公司亞東預拌保持穩定；大陸市場也持續呈顯整體銷量逐步回穩。

台泥亞泥水泥營收

