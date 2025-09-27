美政府關門倒數4天危機總整理：川普取消會談、就業報告恐難產

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-27 05:16

據《CNBC》周五 (26 日) 報導，美國政府關門危機迫在眉睫，國會僅剩四天時間達成臨時預算協議，以維持聯邦政府在下周二後的正常運作。然而隨著期限逼近，兩黨領袖立場更加對立。

美國總統川普取消與兩黨領袖會談，美國政府關門危機升溫。(圖:Shutterstock)

掌控國會參眾兩院微弱多數的共和黨，主張通過「乾淨」決議案暫時延長政府資金。民主黨則要求臨時預算案納入醫療保障措施，包括延長本該於今年底到期的《平價醫療法案》以強化保費稅收抵免。

由於參議院法案需要 60 票才能通過，僅靠單一政黨無法過關。

川普升高政治對峙

總統川普本周取消與國會參眾兩院民主黨領袖的預定會談，進一步升高政治角力。白宮管理預算辦公室周三更發出備忘錄，警告聯邦機構為政府關門時的大規模裁員做準備。

雙方都賭定美國民眾會將政府關門責任歸咎於對方。但無論政治算計如何，政府停擺將對各項服務與計畫造成重大衝擊，川普政府更可能採取前所未有的行動，因為縮減政府規模是其施政重點。

政府停擺影響層面

根據跨黨派政策中心統計，美國歷史上，自 1980 年以來已發生 14 次政府關門。

非必要政府員工將被迫放無薪假。2013 年上次全面政府關門期間，約 85 萬名員工被迫休假，根據負責任聯邦預算委員會數據，美國目前有超過 200 萬名聯邦文職人員。

雖然休假員工復工後可獲得補薪，但聯邦承包商歷來無法獲得補償。

關鍵服務與經濟數據受衝擊

政府停擺將直接影響依賴年度撥款的非必要計畫與服務，包括數百個國家公園和博物館關閉、退伍軍人服務縮減、健康檢查暫停、移民聽證會延期等。

與國家安全、執法、航管和監獄管理相關的必要服務將持續運作，部分聯邦員工被歸類為「例外人員」，關門期間仍須工作。

政府停擺也可能延遲重要經濟報告發布。如勞工統計局預定 10 月 3 日發布 9 月就業報告，10 月 15 日公布 9 月消費者物價指數。Wells Fargo 經濟學家 Michael Pugliese 指出，2013 年政府關門後，月度就業和消費者物價指數報告「延遲約兩周發布」。

2018 年底部分政府關門期間，第四季 GDP 成長率首次估算延遲約一個月，12 月零售銷售和個人收入支出數據也同樣延後。