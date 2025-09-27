鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-27 08:00

‌



AI淘金時代來臨！阿里推3800億基建 京東押注兆元級生態 誰能先搶到應用高地？（圖：Shutterstock）

阿里宣布推動三年 3800 億元 AI 基礎建設，並與輝達共建物理 AI(Physical AI) 生態，京東則啟動兆元級 AI 生態計畫，推出三款 C 端智能產品。兩大巨頭相隔不到 24 小時的「亮劍」，不僅將大廠 AI 競爭推向應用深水區，更折射出全球 AI 產業從實驗室走向市場的關鍵轉折。

‌



資本市場迅速回應，消息帶動阿里巴巴、京東日內漲幅逾 7%。這場「AI 淘金熱」的背後是技術比拼的升級，從模型能力較量，轉向實際場景落地與商業價值轉化。

阿里巴巴的佈局更著重技術底座與長期願景。在雲棲大會上，阿里巴巴集團執行長吳泳銘首次提出「超級人工智慧（ASI）」三階段論，將目前定位為「自主行動」的過渡期，並宣布三年 3800 億元 AI 基建計劃，遠期目標到 2032 年數據中心能耗較 2022 年增長 10 倍。阿里巴巴和輝達的合作涵蓋 PhysicalAI 全鏈條，從數據合成到模擬測試，目標是讓 AI 真正「動手」操作物理世界。

技術層面上，阿里雲技術長周靖人推出 7 款大模型，涵蓋語言、視覺等多方向，強調「快速迭代」是當前競爭核心。

京東則走出「供應鏈 + AI」差異化路徑。在 JDD 大會上，京東執行長許冉提出「萬億 AI 生態」目標，未來三年透過投入帶動產業鏈成長，其版面更貼近消費端：「京犀」APP 定位購物超級入口，整合 AI 試衣等沉浸式體驗；「他她它」打造擬人化智慧夥伴，支援跨裝置記憶互動；業界首個「附身智慧型平台」JoyInside2.0 已接上 30 餘家硬體品牌，提升智慧型裝置對話輪次超 120%。

京東探索研究院副院長何曉冬表示，AI 佈局核心「用技術解決產業痛點」，已滲透零售、物流等四大場景，成為效率引擎。

兩大巨頭的動作點燃資本市場熱情。截至 9 月 22 日，中證人工智慧指數自去年「924 新政」推出以來上漲 139.51%，科技股成 A 股主線。

此外，政策利多也進一步催化，中國商務部等八部門近日印發《關於大力發展數位消費的指導意見》，明確支持智慧機器人等產品。

但產業仍面臨多重考驗。阿里預測的資料中心能耗成長，考驗算力擴張與綠色低碳的平衡；大模型「幻覺問題」、多模態交互作用流暢度待突破；具身智能需跨越語意理解與物理交互作用的鴻溝。

何曉冬指出，AI 價值必須體現在「問題被精準解決」，技術落地要以市場需求為起點。