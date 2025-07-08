勤凱Q2營收衝11季新高 合金材料攻入AI眼鏡供應鏈

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-07-08 17:47

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勤凱 (4760-TW) 今 (8) 日公布 6 月營收 1.51 億元，月增 6.83%，年增 24.7%，第二季營收 4.33 億元，季增 4.91%，年增 17.66%，累計上半年營收 8.45 億元，年增 33.34%；受惠客戶需求穩定成長，勤凱第二季營收創下 11 季新高。

勤凱科技。(鉅亨網資料照)

勤凱指出，6 月為連續第 26 個月營收維持年成長，值得注意的是，近期面臨新台幣走升，幸需求動能仍然穩健，單月營收仍呈現月、年雙增。上半年累計營收 8.45 億元，年增 33.34%，優於產業平均，凸顯公司體質正不斷茁壯。

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其中，勤凱透過自製研發的利基型產品「合金材料」，攻入 AI 眼鏡及伺服器供應鏈。公司預期，前述終端產品需求旺盛，有望帶動合金材料出貨，是下半年的明星產品。

勤凱副董事長莊淑媛解釋，合金材料應用於多層有機載板及先進封裝製程，材料具有高頻高速傳輸、高導熱等特性，取代原本的電鍍銅，目前已小量出貨，顯示勤凱自製研發能力已達國際水準，而應用於先進封裝之材料，目前亦與客戶積極共同測試開發下一世代的產品。

莊淑媛表示，新台幣匯率在 6 月走升，但客戶採美元報價，且購料等成本支出，也是以美元、日圓為主，有自然避險的效果，公司已努力降低匯率對毛利率等影響。