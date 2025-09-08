勤凱8月營收1.59億元創10個月新高  Q3營收估增雙位數

‌



勤凱副董事長莊淑媛坦言，國際銀價近期走高，確實會使客戶對於銀漿的下單動作趨於謹慎，不過客戶庫存水準已偏低，若國際銀價仍居高不下，客戶仍須正常下單，回補庫存動作將帶動未來業績表現。銅漿產品維持穩定成長，至於各項新產品繼續按計畫程序進行。