勤凱8月營收1.59億元創10個月新高 Q3營收估增雙位數
鉅亨網記者魏志豪 台北
勤凱 (4760-TW) 今 (8) 日公布 8 月營收 1.59 億元，月增 5.3%，年增 17.6%，創 10 個月來新高。勤凱表示，本季下游客戶滲透率提高，加上新台幣匯率轉趨穩定，本季營運穩健增溫，若匯率維持穩定，業績可望雙位數成長。
勤凱目前被動元件占營收九成以上，累計 8 月營收為 11.55 億元，年增 29.1%，成長幅度高於產業平均，主要是既有客戶拉貨品項增加、新客戶亦有貢獻，正持續努力提升國際客戶出貨。
勤凱副董事長莊淑媛坦言，國際銀價近期走高，確實會使客戶對於銀漿的下單動作趨於謹慎，不過客戶庫存水準已偏低，若國際銀價仍居高不下，客戶仍須正常下單，回補庫存動作將帶動未來業績表現。銅漿產品維持穩定成長，至於各項新產品繼續按計畫程序進行。
公司認為，若新台幣匯率在 9 月中下旬維持平穩走勢，將有助毛利率等各項財務表現。勤凱第一季、第二季每股純益分別為 2.01 元、0.5 元，加計 7 月已公告 0.7 元，今年累計前七月每股純益為 3.21 元。
