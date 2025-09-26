鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-26 17:40

‌



中國國家統計局上周一 (15 日) 公佈全國 70 個中大城市 8 月中古屋價格變動數據，結果令人意外，70 城中僅長春房價微漲 0.1%，其餘 69 城全線下跌，北京以月減 1.2% 的跌幅居首，西安 1.1% 緊隨其後。

「京滬永遠漲」時代結束！陸70城中古屋價連跌北京慘居冠 專家憂：加速財富分化（圖：Shutterstock）

作為中國政治、經濟、文化中心的北京，當地房價走勢向來被視為市場風向球。過去「京滬永遠漲」的觀念深入人心，北京房產更被視為「最核心資產」，但此次數據打破了這個認知。

‌



中原領先指數顯示，北京房價從 7 月的 726 點跌至 8 月的 713 點，單月跌幅 1.8%，若從 2023 年 5 月最高點算起，累計跌幅已超過三分之一，成為繼深圳、廣州後第三個跌幅超過三分之一的一線城市。

即便 8 月初北京推出「五環外商品住宅不限套數」的救市政策，仍未扭轉跌勢，反而跌幅居冠。房價暴跌背後，是居民財富的劇烈縮水。

以北京北四環 90 平方公尺普通住宅為例，2023 年高點時售價約 800 萬元 (人民幣，下同)，如今跌至 530 萬元，蒸發 270 萬元。這數字相當於北京一般家庭 32 年的可支配所得總和 (去年北京人均可支配所得 8.5 萬元）。

更嚴重的是，多數屋主購屋時背負高額債務，若 3 年前貸款 400 萬元購房，如今債務仍剩約 350 萬元，扣除債務後，購屋者過去累積的財富已基本清空，未來收入也被大幅透支。

這種現象並非個例，而是中國房市的縮影。70 城中古屋價格連續多月呈現月減表現，反映的是市場從「普漲」到「普跌」的轉向。

有分析指出，房價本質由邊際交易價格決定，過去高點接盤的「紙面財富」隨交易價格下跌而蒸發，只有早期賣房者轉到財富增值，多數持有者淪為「財富淨損失者」。這與股市邏輯相似，市場透過製造「永遠漲」的假象吸引接盤，最終完成財富轉移。

回顧過去幾年，從「京滬永遠漲」到「賣房防返貧」，市場認知已徹底反轉，但國際金價同期上漲 2 倍，京滬深房價卻跌去三分之一，印證了「大城市房價長期難跑贏黃金」的預判。

金融大噩索羅斯曾指世界經濟史是假象與謊言的連續劇，房市的財富洗牌本質是債務擴張週期下，少數人通過資產高位套現完成財富集中，多數人因全押注房地產而財富縮水。