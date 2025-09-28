黃金盛宴還沒結束！小摩：明年中有望漲到4,150美元
鉅亨網編譯鍾詠翔
在本周黃金價格創下新高之後，摩根大通策略師表示，到 2026 年年中黃金價格預估將達到每盎司 4,050 美元至 4,150 美元的區間，未來有望再創新高。
在上周美國聯準會（Fed）降息後，美元面臨下行壓力，對黃金起到一定支撐作用。本周二，黃金一度達到 3,790.82 美元 / 盎司的歷史新高。不過，接下來幾天黃金價格波動有限，說明投資者正等待美國關鍵經濟數據，以進一步了解 Fed 的政策走向。
摩根大通私人銀行副總裁兼全球市場策略師陳緯衡表示：「本周黃金表現強勁並不令我們感到意外，我們仍認為黃金未來會再創新高。」
他建議投資者可以考慮通過結構性產品獲得更好黃金入場點。
儘管 Fed 主席鮑爾並未給出明確降息時間表，但陳緯衡認為，如果美國經濟狀況惡化，降息就有可能發生。
他指出，黃金通常會因利率下降而受益，因為利率下降會降低持有無利息資產的機會成本。
目前市場普遍預測，Fed 今年還會分別在 10 月和 12 月降息，各降息 25 個基點。芝商所 FedWatch 工具顯示，Fed 10 月降息 25 基點的機率為 87.7%，12 月再降息 25 基點的機率為 65.4%。
Tastylive 全球宏觀策略主管 Ilya Spivak 表示：「（黃金價格上漲）這一現象或許表明，市場預期 Fed 將推動美國經濟保持高速增長，同時將關注重點轉向勞動力市場。」
「（黃金的）初始支撐位大致在 3,700 元和 3,600 美元左右。在最近接近 3,790 美元的高點處出現的突破性阻力，可能會使價格回落至 3,870～3,875 美元區間，隨後可能會進一步反彈至 4,000 美元。」
- 2025降息周期，誰能決定美股走向？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈貴金屬盤後〉PCE鞏固進一步降息預期 黃金上漲 白銀、白金創10多年新高
- 美就業市場不再穩健！經濟學家預估Fed持續降息
- 〈貴金屬盤後〉失業金數據沖淡寬鬆預期 黃金漲幅收斂
- 〈貴金屬盤後〉等待經濟數據 黃金從歷史高點下滑
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇