黃金盛宴還沒結束！小摩：明年中有望漲到4,150美元

在本周黃金價格創下新高之後，摩根大通策略師表示，到 2026 年年中黃金價格預估將達到每盎司 4,050 美元至 4,150 美元的區間，未來有望再創新高。

到2026年年中黃金價格預估將達到每盎司4,050美元至4,150美元的區間。（圖：Shutterstock）

在上周美國聯準會（Fed）降息後，美元面臨下行壓力，對黃金起到一定支撐作用。本周二，黃金一度達到 3,790.82 美元 / 盎司的歷史新高。不過，接下來幾天黃金價格波動有限，說明投資者正等待美國關鍵經濟數據，以進一步了解 Fed 的政策走向。

他建議投資者可以考慮通過結構性產品獲得更好黃金入場點。

儘管 Fed 主席鮑爾並未給出明確降息時間表，但陳緯衡認為，如果美國經濟狀況惡化，降息就有可能發生。

目前市場普遍預測，Fed 今年還會分別在 10 月和 12 月降息，各降息 25 個基點。芝商所 FedWatch 工具顯示，Fed 10 月降息 25 基點的機率為 87.7%，12 月再降息 25 基點的機率為 65.4%。

Tastylive 全球宏觀策略主管 Ilya Spivak 表示：「（黃金價格上漲）這一現象或許表明，市場預期 Fed 將推動美國經濟保持高速增長，同時將關注重點轉向勞動力市場。」