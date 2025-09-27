10月川金再相逢？南韓總統邀川普當「和平締造者」

鉅亨網編輯林羿君 2025-09-27 21:52

美國總統川普和北韓領導人金正恩，可能在 10 月底於南韓舉行的亞太經合組織（APEC）領袖峰會場邊舉行雙邊會談。南韓外交部長趙顯 26 日表示，總統李在明已邀請川普擔任「和平締造者」，利用其領導力將北韓拉回談辦桌，緩解朝鮮半島的軍事緊張局勢。

趙顯接受美聯社採訪時表示，川普對於這項請求表示「歡迎」，並表達願意再度與北韓接觸。白宮尚未對此消息做出回應。

趙顯進一步稱，如果他們 (川普與金正恩) 能在不久的將來會面就太好了。「李在明總統向川普總統表明，他不會坐在駕駛座上。他請求川普總統成為和平締造者，而他退為推進者（pacemaker）。」

趙顯還說：「我們不介意。相反地，我們希望川普總統發揮他的領導力，將北韓拉到對話桌前。」

自從川普今年 1 月重返白宮後，多次表達希望重啟與金正恩的會談。金正恩日前表示，他對川普仍然有著「美好的回憶」，但他敦促美國放棄要求北韓放棄核武作為重啟長期停滯的外交的先決條件。