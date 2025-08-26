鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-26 17:00

中國眾多城市中，上海長期被視為難以跨越的標桿，許多城市懷抱著追趕上海的夢想。中國財經自媒體「劉曉博說財經」分析 2000 年至 2024 年數據後指出，能看到各城市與上海距離的變化，而「資金總量 (金融機構本外幣存款餘額)」是一個比 GDP 更可靠的為衡量標準。

資金總量定江山！上海過去25年無人能敵 深圳杭州雖超車廣州 但趕上上海至少45年起跳 （圖：Shutterstock）

中國財經自媒體「吳曉博說財經」周一 (25 日) 發文指出，在北京、上海、廣州與深圳四大一線城市中，以 2000 年至 2024 年每隔一年的數據，將上海資金總量設為 1，其他城市與之比較。2000 年，北京資金總量是上海的 125%，後有波動，2014 年達 135%，雖因北京實施減量發展戰略、上海獲得諸多利多，兩者差距有變化，但目前北京資金總量仍是上海的 1.15 倍左右，許多實力如文化教育等透過資金總量得以體現。

廣州資金總量的變動令人唏噓。2000 年接近上海的 80%，遠超深圳、杭州等，是當時與北京並列的重要支撐，但 25 年後，隨著深圳崛起，廣州卻從 2000 年的 80% 跌至 2024 年的 41.3%，這也是「廣州被擠出一線城市」說法的依據之一。

深圳 2000 年僅為上海的 40.8%，2024 年追趕至 61.7%，2020 年曾達 65.4%，不過近年來因上海獲科創板等利好，差距略有拉大。

杭州、成都、重慶 2000 年資金總量相近，約為上海的四分之一。到 2024 年，杭州進步最快，達到上海的 36%，20 年提升 9.2 個百分點，成都達 28.5%，提升 4.2 個百分點，重慶僅 25.6%，提升 1 個百分點，這顯示出上海 (或北京) 的超然地位。京滬雖然基數大，但成長良好，主要得益於國家政策支持。

其他城市追趕上海或北京難度極高。過去 25 年，深圳拉近了 21 個百分點，以此速度追上上海還需 45 年，且若不擴容，在資金總量上超越上海很難，杭州這 25 年來拉近 9.2 個百分點，目前還有 64 個百分點差距，追上上海至少要 170 多年 (增速不放緩前提下)。

重慶 GDP 雖進步快，但資金總量弱，GDP 含金量不高。廣州雖與京滬深對比掉隊，但仍高於杭州、成都和重慶。