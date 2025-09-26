艾爾段會晤川普後 土耳其航空宣布向波音採購225架飛機

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-26 15:10

土耳其國家航空公司土耳其航空周五 (26 日) 向伊斯坦堡證券交易所提交聲明，宣布一項重大的機隊擴張計畫，將向美國飛機製造商波音 (BA-US) 採購多達 225 架新飛機。

此項宣布的時間點相當引人注目，因為它發生在土耳其總統艾爾段 (Recep Tayyip Erdogan) 於華盛頓與美國總統川普會晤後僅僅一天，為這筆龐大的商業交易增添了重要的外交意涵。

根據土耳其航空的聲明，此次採購案主要分為兩大部分。第一部分是針對其國際長途航線，計畫購買 75 架波音 B787-9 及 B787-10 型客機。這批訂單包含 50 架確認訂單與 25 架選擇權訂單，預計將於 2029 年至 2034 年間完成交付。

航空公司在其聲明中特別指出，B787 系列是先進且具燃油效率的長途飛機，專為國際旅行設計。

此外，土耳其航空表示，目前正與勞斯萊斯 (Rolls-Royce) 及奇異航太 (GE Aerospace) 洽談這批飛機的引擎、備用零件與後續的維護服務採購事宜。

採購案的第二部分，是針對 150 架 737-8/10MAX 型號的飛機。土耳其航空表示，已與波音公司就此訂單完成談判，其中包含 100 架確認訂單及 50 架選擇權訂單。不過，這筆訂單的最終確認，仍需待航空公司與引擎供應商 CFM International 的談判成功結束後才會正式進行。

這項航空採購案的宣布，恰逢美土關係可能出現轉圜的時刻。就在前一天，川普暗示美國可能很快就會解除對土耳其出售先進戰鬥機的限制。

土耳其是北約 (NATO) 的盟國，但在川普的第一個任期內，因安卡拉當局於 2019 年向俄羅斯購買防空飛彈系統，美國將土耳其從其旗艦級的 F-35 戰鬥機計畫中移除。