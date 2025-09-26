韓國將啟動外匯市場24小時交易 並放寬非居民限制 

鉅亨網編輯林羿君 2025-09-26 10:58

韓國財政部週五 (26 日) 表示，將推動外匯市場 24 小時營業，並放寬非居民間韓元交易的限制，幾集建立離岸韓元結算系統。

韓國總統李在明 25 日在紐約概述了他對韓國資本市場的願景，並承諾將努力「確保外國投資者能夠受益於『韓國溢價』」。他強調了提高市場透明度、改善公司治理和降低地緣政治風險的各種措施。

韓國財政部部長 Kim Jae Hwan 隨後表示，外匯市場的開放預計將在明年某個時間實施，這一措施體現了政府致力於加強韓元市場准入的承諾，使海外投資者在韓國投資與在其他發達經濟體相比，不會感到實質性差異。

克服外匯市場的結構性限制一直是韓國面臨的關鍵挑戰，這被視為韓國被納入 MSCI 已開發市場股票指數的先決條件。