韓國將啟動外匯市場24小時交易 並放寬非居民限制 

鉅亨網編輯林羿君



韓國財政部週五 (26 日) 表示，將推動外匯市場 24 小時營業，並放寬非居民間韓元交易的限制，幾集建立離岸韓元結算系統。

cover image of news article
韓國將啟動外匯市場24小時交易 並放寬非居民限制。(圖:shutterstock)

韓國總統李在明 25 日在紐約概述了他對韓國資本市場的願景，並承諾將努力「確保外國投資者能夠受益於『韓國溢價』」。他強調了提高市場透明度、改善公司治理和降低地緣政治風險的各種措施。


韓國財政部部長 Kim Jae Hwan 隨後表示，外匯市場的開放預計將在明年某個時間實施，這一措施體現了政府致力於加強韓元市場准入的承諾，使海外投資者在韓國投資與在其他發達經濟體相比，不會感到實質性差異。

克服外匯市場的結構性限制一直是韓國面臨的關鍵挑戰，這被視為韓國被納入 MSCI 已開發市場股票指數的先決條件。

目前，韓國外匯市場的營業時間截止到凌晨 2 點，歐洲投資者可以更方便進入，但美國投資者的進入受到限制。為了確保外匯市場的交易，韓國當局正在研究將營業時間延長為全天營業，並允許外國投資者在海外進行韓元結算的方案。

如果實現，外國金融機構將可以在韓國開設韓元帳戶，並直接管理韓元交易。

