美韓元首會談！為何李在明打破80年傳統先訪東京再訪美 背後藏著什麼算計？

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-26 07:30

‌



執政滿 80 天的南韓總統李在明上周六 (23 日) 開啟了外交之旅，首站選擇了日本。這是李在明就任總統後，除參加國際會議外首次出訪。依照行程安排，周一 (25 日) 也將赴華府跟美國總統川普舉行首次會面，這種「先日後美」的行程在南韓歷史上尚屬首次。

美韓元首會談！李在明為何打破80年傳統先訪東京再訪美 背後藏著什麼算計？（圖：Shutterstock）

自 1965 年韓日邦交正常化以來，李在明是首位將日本作為就任後首訪地的南韓總統。在他之前的 9 任除朴槿惠未訪日外，其餘 8 位都是先訪美再訪日。

‌



首爾方面覺得這是新政府以國家利益為中心的實用外交的首次重大考驗，東京則認為這明顯體現出李在明對日本的重視，南韓新政府希望先跟日本構建穩定關係來應對美國川普政府推行的「美國優先」政策，日媒也認為與南韓等國外交順利將為首相石破茂跟自民黨加分。

上周六，李在明與石破茂的會談開始，先進行約 60 分鐘小範圍會談，接著是 55 分鐘擴大會談，總共持續約 113 分鐘，遠超預期。

會談後兩國領導人發布的公報顯示，同意穩步推進雙邊關係，包括安全領域加強戰略溝通、推動氫能和 AI 等領域合作、就地方振興等共同議題建立討論框架、擴大工作假期簽證制度推動人員交流等，還討論了地區和國際合作等問題。

當晚的晚宴上，石破茂以親自設計的「石破咖哩」款待李在明，還有韓式鰻魚料理配泡菜、岡山縣產白桃，酒類有韓國安東燒酒和石破茂家鄉鳥取縣啤酒。石破茂還特地閱讀了李在明自傳日文版並請求簽名。

在歷史問題上，李在明未當選總統前常批評日本，但上任後態度轉變，訪日未特意提歷史問題，他解釋在野時需鬥爭，執政就要展現包容力，石破茂表示，將整體繼承日本歷代內閣立場，不過歷史問題仍是日韓關係不穩定因素。