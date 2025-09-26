鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-26 08:30

‌



根據 IDC 最新發布的《全球人工智慧和生成式人工智慧支出指南》，AI 產業正以爆發速度擴張，2024 年全球 AI IT 總投資達 3159 億美元，2029 年料將增至 1.26 兆美元，五年複合成長率高達 31.9%，其中生成式 AI 成長率更猛，五年複合成長率有望達 56.3%，2029 年規模將佔 AI 總投資近一半，也就是 6071 億美元。

全球AI投資要瘋了！ IDC：2029年達1.26兆美元 生成式AI佔近半（圖：Shutterstock）

IDC 指出，除中日以外的亞太地區表現亮眼，去年 AI 平台市場年增 67% 至 22 億美元，主要得益於區域政策支援、企業數位轉型需求，以及生成式 AI 應用的普及化，其中 AI 軟體服務市場激增 94%，預訓練工具等因可擴充性獲非技術用戶青睞，公有雲佔比達 75%，體現雲端服務在 AI 部署中的核心地位。

‌



在全球投資熱潮中，AI 龍頭 OpenAI 的動作引發產業震動。近日，OpenAI 宣布啟動全球運算基礎設施擴張計畫，總投資額高達 1 兆美元，標誌著 AI 產業從「模型創新」正邁入「算力競賽」新階段。

OpenAI 計畫涵蓋美國多地超算中心集群及海外佈局，核心是與甲骨文、軟銀合作的 5 座資料中心，包括共建 3 個、合建 2 個，以及擴建德州一座佔地 1100 英畝，約等於紐約中央公園）的超算中心，最終算力將達原有規模的 13 倍以上。

就在計畫公佈前一日，OpenAI 還跟輝達達成 1000 億美元合作，後者將提供高效能運算硬件，解決算力供應「卡脖子」問題。

分析師認為，此舉既消除市場對 OpenAI 資金永續性的質疑，也為 GPT 系列等下一代大模型研發築牢底層支撐。