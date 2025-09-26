【Joe’s華爾街脈動】美國政府關門風險升高，美股回檔
Joe Lu
地緣政治晶片壓力加劇，台股面臨類股輪動
Joe 盧, CFA | 2025 年 9 月 25 日 美東時間
摘要
- 儘管經濟指標強勁，股市指數仍下跌，顯示市場焦點在於短期政治風險。
- 美股因獲利了結連續第三個交易日下跌。在台灣，美國對晶片供應鏈的評論引發資金從台積電 (TSMC) 輪動至伺服器 ODM 廠與傳統產業。
- 10 年期美國公債殖利率持續攀升至 4.17%，反映了股市目前所忽視的經濟增長前景轉強訊號。
- 美國第二季 GDP 上修至 3.8% 及初請領失業金人數下降，證實了潛在的經濟韌性，與市場的避險姿態形成對比。
- 美國政府迫在眉睫的關門危機製造了短期市場波動。有關將晶片生產移出台灣的言論，直接衝擊了台股加權指數 (TAIEX) 的類股龍頭表現。
美股連續第三天下跌，主因為獲利了結以及潛在政府關門的頭條新聞風險，(全文未完)
完整全文請見鉅亨號專欄_（點此前往）
立即加入《Joe’s 華爾街脈動》LINE@官方帳號，獲得最新專欄資訊（點此加入）
關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
- 降息綠燈亮起，該配置哪類資產？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股盤後〉Fed大幅降息希望減弱 股債雙殺 甲骨文連三黑
- 【Joe’s華爾街脈動】美股盤整之際，台灣憑藉半導體實力逆勢走強
- 〈美股盤後〉英特爾嗨漲 阿里巴巴ADR飆升 四大指數卻集體收墨
- 【Joe’s華爾街脈動】投資指南：美國以外的已開發市場
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇