黃仁勳連續4個月賣出輝達股票 套現數億美元

美國證券交易委員會（SEC）揭露的文件顯示，晶片大廠輝達（Nvidia）(NVDA-US) 執行長黃仁勳通過多次交易，以每次賣出約 5 萬股或 7.5 萬股的頻率，連續 4 個月減持輝達股票，成交價區間為每股 174.82 美元至 184.38 美元。

晶片大廠輝達執行長黃仁勳。（圖：Shutterstock）

黃仁勳於 9 月 22 日至 24 日在公開市場執行一系列股票出售交易，總計售出 22.5 萬股輝達普通股，套現約 4,020 萬美元。

此前 6 月、7 月、8 月，黃仁勳均減持輝達股票。今年 3 月，依據 10b5-1 規則，輝達公布黃仁勳計劃最多出售 600 萬股股票，上述減持是此輪出售計畫的一部分。

10b5-1 交易計畫允許上市公司內部人士事先決定在預定時間出售指定數量的股票，目的是為了避免內幕交易嫌疑，確保交易的透明度和公平性。

僅僅自 6 月 20 日到 7 月 18 日，黃仁勳就減持逾 100 萬股輝達股票，累計套現金額約 2 億美元。

輝達遞交的監管文件顯示，自 6 月 20 日起，黃仁勳以每日 5 萬股的節奏進行減持：

6 月 20 日、23 日和 24 日連續三個交易日分別減持 5 萬股，單日套現金額逾 700 萬美元。

6 月 25 日起，減持力度明顯加大，轉為每日 7.5 萬股。僅 6 月 25 日至 7 月 2 日短短 6 個交易日內，黃仁勳便累計套現超過 7,000 萬美元。

7 月 16 日至 18 日，黃仁勳累計減持 22.5 萬股，按成交價估算，累計套現超過 3,800 萬美元。

在上一年度預先安排的減持計畫中，黃仁勳套現超過 7 億美元。

2024 年 6 月，黃仁勳單月拋售近 1.7 億美元股票，7 月再拋售 3.23 億美元，兩個月累計套現約 5 億美元。

截至 2024 年 8 月，黃仁勳仍持有輝達超過 9,300 萬股股票，佔公司總股本 3.5% 以上。

根據最近公布的減持計畫，截至 2025 年 7 月 21 日，黃仁勳仍持有超過 7,400 萬股輝達股票。