鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-04 09:55

光通訊股波若威 (3163-TW) 受惠於矽光子 (CPO) 需求強勁及 AI 算力漸增，AI 伺服器崛起前景，本周在題材點火、業績同步走高趨勢下，周五 (2 日) 無畏遭關禁閉，盤中更觸及歷史新高價 420 元，收 418.5 元，外資也從連 7 賣轉買回補，周漲 7.03%，日 K 連收 3 紅，也成功站上所有均線。

波若威總經理黃裕文。(鉅亨網資料照)

波若威在 11 月營收達 2.13 億元，月增 14.68%、年增 39.9%，累計前 11 月營收達 20.02 億元，年增 12.8%。業界人士指出，波若威受惠 AI 伺服器與高速傳輸需求，以及輝達 (NVDA-US) 直接點名成為 CPO 供應鏈夥伴，預期 CPO 產品在今 (2026) 年逐步量產後，營收有望再走新高。

法人指出，據 Google 最新 AI 模型 Gemini 3 驅動高密度算力需求，市場預期將加速擴建 AI 伺服器叢集，波若威作為台廠光通訊產業中重要供應鏈，受惠於與台積電 (2330-TW) 及輝達合作關係，有望在下一波資料中心擴增浪潮中持續受惠。

分析師也表示，矽光子產業在今年將迎接商轉、業績爆發成長，投資人除了可觀察相關營收及實際獲利是否反應股價，也可留意今年的 GTC 大會上，輝達是否將釋出的新技術亮點，作為關注的投資名單。