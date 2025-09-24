鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-24 23:40

綜合外媒周三 (24 日) 報導，美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 已對 Rivian Automotive Inc.(RIVN-US)的電動送貨車展開調查，原因是駕駛座安全帶固定系統出現潛在瑕疵，恐在碰撞時增加風險。

NHTSA調查Rivian逾1.7萬電動貨車 安全帶恐有缺陷(圖：REUTERS/TPG)

NHTSA 文件顯示，監管機構已接獲六起投訴，指稱安全帶與座椅框架相連的鋼纜出現磨損、斷裂或脫落，可能導致駕駛在事故或急煞時失去保護。此次初步調查涵蓋 2022 至 2023 年間生產的 17,198 輛 Rivian 送貨車。該批車輛主要供應給電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US)，Rivian 並與德國福斯汽車(Volkswagen) 合作，同時生產電動皮卡與 SUV。

NHTSA 缺陷調查辦公室表示，這些問題可能導致安全帶固定點未能符合標準負荷要求，構成「不合理的安全風險」。不過，目前尚未接獲與此相關的事故、火災、傷亡通報。調查將進一步檢視安全帶組件的完整性、安裝方式，以及是否涉及設計或製造缺陷。初步評估是 NHTSA 缺陷調查流程的第一步，後續可能升級為工程分析，並在必要時導致召回。