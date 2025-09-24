鉅亨網編譯段智恆 2025-09-24 23:00

根據《路透》取得的信件與電郵內容，包括比利時釀酒業、墨西哥龍舌蘭業者與荷蘭啤酒大廠海尼根 (Heineken) 等，今夏加強遊說各國政府，抵制世界衛生組織 (WHO) 推動更嚴格的控酒措施。這些先前未曝光的行動顯示，規模達 1 兆美元的全球酒類產業正直接挑戰世衛「沒有安全飲酒水準」的立場。

啤酒、龍舌蘭業者全力出手！酒業大戰WHO「沒有安全飲酒水準」立場

遊說影響 UN 協議文本

世衛及其他衛生機構強調，即使少量飲酒，也與特定癌症及其他疾病風險相關。世衛官員瑞克夫 (Dag Rekve) 表示，這些健康危害在群體層面「一致且有充分紀錄」。不過，酒業則主張科學更為複雜，認為適度飲酒風險不高，並計劃「奪回酒精辯論的主導權」。

這場對抗的焦點在於一份聯合國支持的協議，各國將於 9 月 25 日採納，內容涉及降低非傳染性疾病風險。5 月公布的初稿中曾列入世衛支持的酒精管制措施，如提高酒稅與限制銷售，但 9 月版本卻出現刪減或弱化。世衛坦言，過程受到酒業強烈遊說影響。

根據文件，墨西哥龍舌蘭業者 CNIT 在 5 月致函政府，要求刪除提高酒稅與限制銷售的承諾，並協調其他國家採取相同立場。後續草案將相關條文改為「各國可視本國情況考慮」提高稅負或採取供應措施。喜力則建議將廣告禁令修正為僅針對兒少，最後廣告限制條款遭刪除。比利時釀酒協會則在 6 月電郵抱怨，本國衛生部長在協議談判中採取「過於激進」的立場。

產業與世衛立場對立

業界組織「國際理性飲酒聯盟」(IARD) 近年增加資金，用於參與科學辯論並對抗公共衛生機構的訊息。全球最大酒商帝亞吉歐 (Diageo) 今年 3 月甚至公開招募新遊說人員，強調世衛與非政府組織的壓力構成「前所未有的挑戰」。

多位酒業高層近期發聲，主張適度飲酒對社交與心理健康有益。嘉士伯 (Carlsberg) 執行長 Jacob Aarup-Andersen 告訴《路透》，產業應該更積極傳達正面訊息。帝亞吉歐代理執行長 Nik Jhangiani 則表示，烈酒產業正被負面論述「掩蓋光芒」，需要更主動掌握話語。

不過，公共衛生專家提醒應謹慎看待業界論點。內華達大學公共衛生學教授克羅斯比 (Eric Crosbie) 表示：「別忘了這些都是企業，本質上是為了獲利。」

世衛助理總幹事法拉爾 (Jeremy Farrar) 則強調，該組織必須更有力地應對酒精、污染等主要健康威脅，「確實需要有轉變」。