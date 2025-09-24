鉅亨速報 - Factset 最新調查：技嘉(2376-TW)EPS預估上修至20.32元，預估目標價為350元
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對技嘉(2376-TW)做出2025年EPS預估：中位數由19.85元上修至20.32元，其中最高估值23.25元，最低估值17.81元，預估目標價為350元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|23.25(21.53)
|26.59
|31.24
|最低值
|17.81(17.81)
|21.41
|24.86
|平均值
|20.29(19.99)
|24.1
|27.7
|中位數
|20.32(19.85)
|23.52
|27.35
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|382,748,000
|474,364,000
|555,240,880
|最低值
|341,565,760
|381,246,000
|425,131,000
|平均值
|363,261,530
|431,838,640
|477,648,020
|中位數
|365,150,740
|421,173,500
|465,110,110
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|15.03
|7.46
|10.29
|21.01
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|265,148,779
|136,773,409
|107,263,644
|121,905,357
https://www.cnyes.com/twstock/2376/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
