鉅亨網編輯林羿君 2025-09-24 10:52

中國國務院總理李強宣布，中國今後在任何現有及未來的 WTO 談判中，不再尋求開發中國家特殊待遇（SDT）。此舉消除了一項長期與美國之間的爭議點，這項爭議曾是雙方推動 WTO 改革的障礙之一。

消除美國爭議！中國主動放棄WTO開發中國家待遇。(圖:shutterstock)

李強目前正在美國出席聯合國大會，並在中國主辦的全球發展會議上發表了上述談話。

世貿組織總幹事 Ngozi Okonjo-Iweala 在社群平台 X 發布聲明中表示：「這是多年努力的成果，我要讚揚中國在這個問題上發揮的領導作用。」

發展中國家地位是由成員國自行認定，這項地位能為世界貿易組織（WTO）成員帶來多項好處，包括可享有更長的期限來執行協議。

包括中國和沙烏地阿拉伯在內的一些主要經濟體，將自己視為發展中國家，並主張自己享有 SDT 優惠，例如設定更高的關稅和使用補貼。美國反對各國挑選 SDT 優惠，希望中國徹底放棄這些優惠。

美國一直批評中國身為世界第二大經濟體，卻繼續宣稱自己是發展中國家，並主張除非中國和其他主要經濟體放棄給予發展中國家的特別差別待遇，否則世貿組織不可能進行有意義的改革。美國認為，SDT 賦予了發展中國家不公平的優勢。