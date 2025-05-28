中國總理李強：捍衛開發中國家共同利益 反對霸權主義

鉅亨網新聞中心 2025-05-28 14:00

‌



中國國務院總理李強周二（27 日）在東盟－中國－海合會峰會上表示，中方願同東盟、海合會國家捍衛開發中國家共同利益，旗幟鮮明反對霸權主義和強權政治。

以下是李強的演說全文：

‌



尊敬的安瓦爾總理，

尊敬的薩巴赫王儲，

各位同事：

很高興在吉隆坡同大家相聚。首先，中方對安瓦爾總理提議舉辦東盟－中國－海合會峰會的遠見卓識表示高度讚賞，衷心感謝馬來西亞政府為舉辦這次會議所作的積極努力和周到安排。

中國、東盟、海合會國家的友好交往源遠流長，從古老的絲綢之路到如今的「一帶一路」，三方的交流合作穿越了千年。今天，在國際形勢變亂交織、世界經濟增長乏力的背景下，我們建立起三方峰會這樣的交流平台和合作機制，堪稱地區經濟合作的一大創舉。這既是延續歷史的足跡，更是順應了時代的呼喚。如果我們翻開世界地圖，比劃一下中國、東盟、海合會國家的位置，可以發現正好構成一個大三角。大家都知道，三角形最具穩定性，我們三方通過更為緊密的聯接和合作，能夠形成資源、製造、市場的有機聚合，造就一個充滿活力的經濟圈和增長極。這無論是對於我們各自的經濟繁榮，還是對於亞洲乃至世界的和平和發展，都具有重要意義。我們應當牢牢把握這一歷史性機遇，不斷豐富三方合作內涵，努力打造當今時代全球合作發展的典範。

一是打造跨區域開放的典範。中國、東盟、海合會國家的總人口、經濟總量均佔全球約四分之一，把三方市場充分聯通起來，就能催生更為巨大的發展空間和更加顯著的規模效應。中國同東盟已全面完成自貿區 3.0 版升級談判，期待早日完成同海合會的自貿協定談判，促進三邊貿易水準提升。我們要堅定擴大區域開放，努力把三方地區構建成一個資源、技術、人才等更加高效流通，貿易、投資等更加自由便利的共享大市場，充分釋放開放發展的強大效能。

二是打造跨發展階段合作的典範。三方國家的發展進程不盡相同，但差異不是合作的障礙，而是可以優勢互補。中方願在相互尊重、平等相待的基礎上，同東盟、海合會深化發展戰略對接，加強宏觀政策協調，密切產業分工協作。我們要努力把各自的長板變成大家的長板，同時幫助彼此解決發展中面臨的挑戰，打造國際產業經濟合作的新範式，推動實現各盡所能、效益倍增、利益共享的協同發展。

三是打造跨文明融合的典範。三方國家有著多彩文明，同時共處亞洲家園，共享和平、合作、開放、包容的亞洲價值觀。我們要推進更深層次的人文交流，進一步夯實互信基礎，在相互理解中有效管控分歧，在智慧碰撞中促進互利合作，探索出一條不同文明包容共進的新路子。中方積極支持安瓦爾總理提出的「儒伊文明對話」倡議，願同東盟、海合會一道踐行全球文明倡議，推動文明互學互鑑，凝聚更多和平發展的共識和力量。

今天我們建立三方合作機制，共同描繪了攜手發展的美好願景，接下來，更重要的是各方都拿出實際行動，推動合作不斷走深走實。

立足三方，我們要齊心協力推進重點合作，實現更有成效的共同發展。中方願同東盟、海合會商討制定三方高品質共建「一帶一路」行動計畫，加強基礎設施、市場規則、支付體系等對接聯通，積極探討建立區域商業理事會，深入推進經濟一體化，不斷提升發展的韌性和效率。我們要在拓展能源、農業等傳統領域合作的同時，加大人工智慧、數位經濟、綠色低碳等新興領域合作，培育壯大發展新動能。三方還要順應民眾世代友好的普遍期待，進一步深化人文交流。中方決定面向東南亞國家推出「東盟簽證」，為符合條件的商務人員等審發 5 年多次來華簽證，決定對沙烏地阿拉伯、阿曼、科威特、巴林試行單方面免簽政策，實現對海合會國家免簽全覆蓋，促進三方人員往來和民心相通。

放眼全球，我們要始終站在歷史正確一邊，為世界和平和發展注入更多正能量。以三方平等互利、開放包容、務實高效的合作，帶動國際社會共同堅持多邊主義和自由貿易，抵制單邊主義和保護主義。中方願同東盟、海合會國家加強在聯合國等多邊機制內的溝通和協調，積極捍衛廣大開發中國家共同利益，旗幟鮮明反對霸權主義和強權政治，推動全球治理朝著更加公正合理方向發展。

習近平主席指出：「衝出迷霧走向光明，最強大的力量是同心合力，最有效的方法是和衷共濟。」中方願同東盟、海合會一道，充分發揮 1+1+1 大於 3 的整體效應，為三方共同發展繁榮注入強大動力。相信在我們的攜手努力下，三方合作將不斷取得積極成效，為三方人民帶來更多福祉，為亞洲和世界和平發展事業作出更大貢獻。