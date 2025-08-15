川普大砍難民收容至4萬人 多數名額給南非白人引爭議

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-15 20:25

根據《路透》周五（15 日）報導，川普政府正討論將明年難民收容上限設為 4 萬人，其中多數名額分配給南非白人，較拜登時期的 10 萬人大幅縮減，反映美國難民政策重大轉變。

川普大砍難民收容名額，優先南非白人引發種族歧視爭議。(圖:Shutterstock)

兩名知情美國官員和一份內部難民計劃的電子郵件顯示，衛生及公共服務部難民計劃最高官員 Angie Salazar 在 8 月 1 日會議中告訴州級難民工作人員，預期上限為 4 萬人。

兩名要求匿名的官員表示，4 萬個名額中約有 3 萬個將分配給南非荷裔白人 (Afrikaners)，這是川普優先安置的南非荷蘭裔少數族群。

大幅削減難民收容

4 萬人上限較前總統拜登 2024 財年收容的 10 萬名難民大幅下降，但高於川普第一任期結束前為 2021 財年設定的歷史新低 1.5 萬人上限。

另一名知情人士表示，除了 4 萬人數字外，也曾討論過低至 1.2 萬人的上限。根據聯合國估計，全球有 3700 萬難民。

川普 1 月就職後立即凍結難民收容，但數周後啟動南非荷裔白人計劃，聲稱這個白人少數族群在以黑人為主的南非遭受種族歧視和暴力，但此說法遭南非政府反駁。

除了南非荷裔白人，川普政府預期收容一些在阿富汗衝突期間協助美國政府的阿富汗人，並考慮是否安置烏克蘭人。部分名額將保留給其他國籍人士。

白宮副新聞秘書 Anna Kelly 強調，在川普發布 2026 財年決定前，沒有任何決定是最終的。「川普總統有人道主義情懷，這就是為何他歡迎這些勇敢的人來到美國，」Kelly 說。

實施困難重重

首批 59 名南非人於 5 月抵達，但截至 8 月初僅有 34 人到達。國務院 7 月在大規模裁員中解雇許多難民計劃工作人員。為彌補被解雇人員，通常處理國內難民援助的衛生部工作人員被調派到南非計劃。

13 名衛生部工作人員周一被派往普勒托利亞，儘管大多數人沒有審查難民的直接經驗。

一些已在美國的南非難民向衛生部反映缺乏支援福利的擔憂。川普就職後削減難民福利，包括將通常持續一年的現金援助和醫療福利縮減至四個月。

5 月中旬抵達的 59 名南非人中，有一人兩周後發電郵向衛生部難民辦公室求助，希望獲得社會安全號碼和工作許可。

這名前往蒙大拿州密蘇拉的人士表示，家庭已花費數千美元支付開支。「我們瘋狂申請工作但徒勞無功，因為發現這裡的人不願雇用沒有社會安全號碼的難民，」這名家庭成員在 5 月 27 日電郵中寫道。「我們在 Uber、食物、手機 SIM 卡上花了約 4000 美元，但 SIM 卡還不能用。」

這名人士擔心政府資助的酒店住宿在 6 月初結束後，家庭將無法找到住房。