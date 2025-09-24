鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-24 11:00

‌



今年以來，港股 IPO 市場呈現出一片火熱景象，認購盛況空前，「超額認購王」紀錄不斷被刷新，大行科工以 7558 倍的認購倍數領先，布魯可和銀諾醫藥分別以 6000 倍和 5342 倍的踴躍認購緊追在後。

德勤：今年前三季港股IPO集資額猛增228% 有望全球居首（圖：Shutterstock）

德勤中國資本市場服務部周二 (23 日) 發布《2025 年前三季中國內地及香港新股市場回顧與展望》報告指出，以集資額計算，港交所預計將蟬聯全球新股集資榜首。今年前三季，香港迎來 66 檔新股上市，集資總額達 1823 億港元，新股數量年增 47%，集資額大幅上升 228%。

‌



德勤預估，今年第四季香港新股市場將延續強勁勢頭，全年將迎來逾 80 件新股上市，總集資額介於 2500 億至 2800 億港元之間。

德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，聯準會 (Fed) 降息週期開啟，更多海外資金將湧入亞洲高成長性投資標的，為香港第四季多宗超大型新股發行提供資金、流動性支持和有利估值環境，「A+H」上市、生技及科技族群將繼續成為主要動力。

今年前三季，港股有 6 檔超大型新股上市，包括 5 檔「A+H」新股及 1 宗分拆上市項目，另有 4 檔大型新股上市。

政策方面，證監會和港交所分別發布措施，支持中國企業赴港上市、拓寬融資管道。海外資金持續流入，股市日均成交額維持高位，推動企業估值上升，中國鼓勵龍頭企業來港上市並簡化審批程序，也為市場帶來強勁動力。今年前 8 月，港交所收到 283 個上市申請，年增 123%。

除政策支持外，香港政府也正在研究優化相關上市規則，完善主機板上市機制等。長遠來看，這些措施將吸引更多企業赴港上市，推動市場多元化，鞏固香港國際金融中心地位。

今年港股新股表現優於去年同期，上半年新股首日平均報酬率 33%，高於去年同期的 9%。新股市場表現帶動了市場熱情，超額認購情況和前五名超額認購倍數顯著改善。

發行定價方面，以發售價格範圍下限定價的公司佔比大幅下降，以上限定價的公司佔比大幅提升。