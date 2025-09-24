鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-24 10:00

離科創板 IPO 申請獲受理不到三個月，摩爾線程智慧科技 (北京) 股份有限公司 (下稱「摩爾線程」) 便邁入了其發展歷程中的關鍵節點。上交所官網上周五 (19 日) 發布重磅消息，上市審核委員會定於本周五 (26 日) 開會審議摩爾線程的先發事項。一旦順利過會，摩爾線程距離成為「國產 GPU 第一股」將更近一步。

未上市但概念股已爆漲！A股市場引頸期盼摩爾線程成為「國產GPU第一股」（圖：Shutterstock）

消息一公佈，資本市場瞬間沸騰。近兩日，A 股「摩爾線程概念股」集體爆發，和而泰、盈趣科技、聯美控股等公司股價連續漲停，資金流入熱度持續攀升。

但在這股狂熱的背後，摩爾線程的財務數據卻依舊不容樂觀，公司目前仍處於虧損狀態，這也使其能否在資本化道路上兌現算力革命的承諾，成為市場關注的焦點。

摩爾線程的 IPO 進程堪稱神速。去年 11 月，公司在北京證監局辦理輔導備案登記，正式開啟 A 股上市之路，到了 2025 年 6 月 30 日其 IPO 申請便獲得上交所科創板受理。從受理到上會，僅間隔 88 天，這樣的速度在 A 股市場極為罕見。

業內人士分析，這背後既得益於 GPU 賽道所享受的政策紅利，也離不開市場對相關產品的迫切需求。GPU 作為 AI 時代的算力核心，其硬體自主可控已上升到國家戰略高度。

摩爾線程作為國內唯一實現全功能 GPU 量產的廠商，自然受到了政策端與資本端的雙重青睞。若今年成功上市，摩爾線程可望成為今年來科創板最大規模的 IPO。

摩爾線程計畫募資約 80 億元，主要用於新一代 GPU 及 AI 晶片研發項目，補充流動資金。

從財務數據來看，摩爾線程呈現出營收快速成長但虧損依舊的態勢。2022-2024 年，摩爾線程分別實現營收 4608.83 萬元 (人民幣，下同)、1.24 億元、4.38 億元，今年上半年營收進一步成長至 7.02 億元，營收成長曲線陡峭。

然而，摩爾線程 2022-2024 年淨虧損分別為 18.40 億元、16.74 億元、14.92 億元，今年上半年虧損仍達 2.71 億元。

與此同時，2022-2024 年及今年上半年，經營活動產生的現金流淨額一直為負，累計流出逾 70 億元。

摩爾線程解釋指出，巨額虧損是由於持續的高研發投入，2022 年至 2025 年上半年，研發費用累計達 43.66 億元，研發人員佔超七成。

儘管如此，摩爾線程也傳來一些正面訊號，2023 年綜合毛利率轉正為 25.87%，2024 年大幅提升至 70.71%，今年上半年毛利率為 69.14%，高於同業可比公司平均值。

摩爾線程自創立以來成果頗豐，已推出四代 GPU 架構晶片，建構了多元運算加速產品矩陣，涵蓋多個應用領域，但規模化商業化尚未完全開啟。摩爾線程自主研發的 MUSA 架構可相容於輝達主導的國際主流 GPU 生態，此技術突破亮點十足。CUDA 生態是輝達在 AI 領域的護城河，摩爾線程選擇相容，降低了開發者將 CUDA 程式碼遷移到 MUSA 平台的成本，縮短了國產替代的過渡期。此外，2024 年發布的誇娥 (KUAE) 萬卡智算集群，單集群算力可達萬 P 級，已在大模型訓練和推理場景落地。

摩爾線程核心主管團隊大多出身輝達，具有深厚的技術背景和產業經驗。創辦人張建中曾任輝達全球副總裁、大中華區總經理，2020 年 9 月離職創業，目前擔任公司董事長及總經理，控制公司 36.36% 的股份，為實際控制人。共同創辦人周苑、張鈺勃、王東等也都有在輝達工作的經驗。輝達的任職背景賦予了摩爾線程天然的技術基因和產業認知，也使其被外界稱為「中國版英偉達」。

不過，在國產 GPU 賽道上，寒武紀同樣有「中國版英偉達」之稱，其主打 AI 專用晶片，服務企業客戶，2020 年 7 月就已在科創板上市，今年上半年營收暴漲，淨利潤高達 10.38 億元，股價今年來累計上漲超 100%。