鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-24 09:00

‌



英國《金融時報》周二 (23 日) 報導指出，幣安共同創辦人趙長鵬旗下、今年 1 月從幣安分拆的投資公司 YZi Labs 正考慮向外部投資者開放。目前該公司管理價值 100 億美元的投資組合，已成為全球最大的加密貨幣投資機構之一，但現階段僅管理趙長鵬及少數幣安早期高階主管的資金。

趙長鵬加密帝國擴張！YZi Labs成幣圈最強家族辦公室 規模100億美元（圖：Shutterstock）

YZi Labs 負責人 Ella Zhang 在接受採訪時指出，雖然公司最終打算轉型為面向外部投資者的基金，但目前仍在早期階段，特別是在 AI 和生技領域，團隊正積極組建專業人才。

‌



Ella 透露，YZi Labs 曾在 2022 年接受約 3 億美元的外部投資，但後來部分退還，主要原因是公司資金規模已十分龐大，且採取超長期投資策略，短期內難以滿足外部投資者對回報的期望。若未來真的接納外部資金，可能還會面臨監管機構更嚴格的審查。

目前，YZi Labs 的投資組合中，約有 7 成集中在數位資產，但隨著產業演變，公司對 AI 與機器人技術的興趣正逐漸上升。

Ella 表示，趙長鵬認為機器人未來將協助人類處理多種事務，而這些互動很可能透過加密錢包進行。

但管理百億美元資金並非易事，Ella 坦言：「挑戰在於如何找到足夠多符合我們標準的高品質資產。」

YZi Labs 目前只有 12 人團隊，採取「超長期」投資策略，不急於退出，也不像傳統創投那樣頻繁計算投資回報倍數，這也是其曾退還部分外部資金的原因之一。

近期，YZi Labs 重點投資了多家加密「財庫公司」，即透過公開募資購買代幣的企業，並在 7 月主導一筆 5 億美元融資，將一家那斯達克上市的電子菸公司轉型為 BNB 財庫公司。