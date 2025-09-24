鉅亨網新聞中心 2025-09-24 13:30

‌



加密貨幣市場周一 (22 日) 經歷今年以來最劇烈的拋售，引發 18 億美元的槓桿多頭部位清算。但多數分析師認為這只是一次性技術調整，可以「洗掉」市場中的不堅定投機者，為之後的上漲行情提供更多買進機會。

加密幣驚現今年最大爆倉 分析師喊免驚：洗盤換血買進良機更多。(圖:shutterstock)

根據 CoinGlass 顯示，周一在短短 24 小時內，超過 37 萬名交易員被強制平倉，總金額高達 18 億美元，也導致加密市場總市值蒸發逾 1,500 億美元。

‌



本次市場崩跌的影響迅速傳導至主要加密資產。比特幣價格在 Coinbase 交易所一度跌破 112,000 美元，而以太幣則跌破 4,150 美元，創下自 8 月中旬以來最大跌幅。尤其值得注意的是，押注以太幣和比特幣上漲的多頭部位成為這次爆倉的重災區，其中以太幣的清算金額超過 5 億美元，是比特幣的兩倍以上。

分析師普遍認為，此次閃崩的「罪魁禍首」是交易員的過度槓桿行為。業界專家 Raoul Pal 指出，這種現象在加密市場中屢見不鮮，通常發生在市場即將迎來重大突破之前，過度加槓桿的行為反而導致第一次嘗試失敗，最終造成大規模清算。只有在「洗牌」之後，真正的突破才會隨之而來。

儘管市場遭遇重挫，但多數分析師傾向於將其視為一次技術性調整，而非牛市的終結。

CoinW 交易所首席戰略官 Nassar Achkar 表示，未來全球的寬鬆政策走向仍對比特幣等風險資產有利，因此這更像是短期修正。 IG 市場分析師 Tony Sycamore 也認同此觀點，並認為這次回調至 10 萬美元至 10.5 萬美元的支撐區是合理的，這將有助於「清洗」掉市場中的不堅定投機者，為年底的上漲行情提供更好的買入機會。

從歷史數據來看，9 月通常是加密市場表現較為疲軟的月份，被戲稱為「9 月魔咒」。然而，與之形成鮮明對比的是，10 月在加密社群中則有「Uptober」之稱，預示著市場通常會在該月份走強。