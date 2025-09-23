鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-23 20:04

‌



美、台股市續創新高，美國並宣布降息，對追求現金流的投資人而言，該選何種基金，才能兼顧收息與資產成長？基金平台「鉅亨買基金」今 (23) 日攜手聯博與國泰兩大投信，舉辦「贏戰變局、配息新思維」投資說明會，深入剖析全球股市展望，也揭示旗艦方案「鉅亨自由 Pay」設定心法，會中邀基金教母蕭碧燕，分享從單純「領利息」進化到「養資產」的長線策略。

鉅亨買基金攜手聯博、國泰投信，分享「養資產」長線布局策略。(圖:鉅亨買基金提供)

「基金教練」鉅亨買基金投資理財部協理陳顗全指出，領息族不應只關注「配息率」，而是「總報酬」。統計近 20 年各類資產表現，台、美股與成熟股市總報酬明顯優於債券，顯示股票型基金長期績效更亮眼，然而市場上具配息級別的股票型基金數量有限，投資人若善用「鉅亨自由 Pay」，即可運用累積級別基金，依需求設定自動提領金額與時間，打造穩定現金流，同時靈活掌控資金運用。

陳顗全表示，「鉅亨自由 Pay」一亮點是具備下檔風險控管機制，避免本金遭過度提領，另投資人取得的現金流屬於提領機制，而非基金本身配息，能避開配息衍生的課稅與二代補充保費，加上境內基金資本利得享有免稅優勢。自由 Pay 讓投資人既能靈活支配資金，也拓展了基金選擇範圍，也提供試算工具，幫助投資人挑選最合適的標的。

聯博投信資深投資策略師蘇智蘋表示，第 2 季財報優於預期，使 S&P 500 在今年的獲利預估上修，明 (2026) 年成長動能亦可望延續，為股市奠定基礎，美股自 1980 年代以來逐漸領先其他市場，近年因科技股驅動差距更大。隨著 AI 前景備受期待，半導體與應用領域 3 年內將快速成長。雖有短期波動，但美國企業競爭力全球居首，仍是不可忽視的核心投資市場。

觀察美股，蘇智蘋分析，目前指數偏向創新與成長產業，獲利已逐漸與經濟週期脫鉤，展現抗壓性。在降息循環但未伴隨衰退的情境下，美國成長股通常優於大盤，第 4 季更具季節性優勢，提醒投資成長股需挑選具基本面的龍頭企業，才能支撐長期上漲潛力，對投資人而言，掌握大型成長股才是布局關鍵，能在不確定環境下持續發揮價值。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢指出，全球這一波由 AI 驅動的漲勢，本質上與 2000 年網路泡沫截然不同。當年市場充斥缺乏基礎的投機公司，最終大量消失；此次 AI 應用遍地開花，涵蓋語音智能、自動駕駛、影像生成、機器人等領域，帶來實質產值成長。估到 2030 年，全球 AI 經濟規模將達 4.9 兆美元，六年不到成長 3 倍以上，推動股市結構性機會，投資人不容錯過。

梁恩溢強調，台灣是全球唯一能在 AI 產業鏈中，從上游晶片到下游組裝完整供應的國家，台灣 AI 龍頭廠商在全球市佔率持續領先，使台股企業今明兩年獲利有望呈雙位數成長，這波台股創高並非投機泡沫，是以產業實力與基本面為支撐，對投資人而言，更應專注於台股長期投資價值，並把握 AI 與半導體的結構性機會。

蕭碧燕也分享退休投資的三階段規劃。青年期建議採定期定額，並透過「基金養基金」將獲利再投入；壯年期，可逐步配置入息型基金，但仍須兼顧資本利得投資，以確保持續增值；退休期則依靠入息型基金支付日常生活，未使用的資本再持續投資，必要時贖回利得，達到穩健生活與資產延續的雙重目標。

蕭碧燕憑藉 30 年投資經驗，強調投資並非追求最高報酬，而是找到最容易成功的方法，定期定額的關鍵在於「紀律」，為「停利不停扣」，投資人須挑選一檔能接受波動的基金，並設定合理的停利點，讓投資過程更具持續性。她強調，越簡單的方法越容易執行，長期下來更能確保成果，這也是她持續奉行定期定額的原因。