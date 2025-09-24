鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-24 10:53

聯準會於上週啟動降息循環，台股在利多消息加持下，不斷「破關」創新高，昨日一舉衝破 2 萬 6 創歷史新高，展望今年僅存的三個月，野村投信發表最新投資展望，建議投資人應重新檢視投資配置，在第四季調整投資布局重心，建議提高債券配置比重，並精選具成長潛力的股市標的。

風險資產評價已偏高 法人建議：Q4宜調高債券配置比重。（圖: shutterstock）

野村投信指出，美國就業市場降溫、通膨未明顯走高，營造出有利於聯準會降息的環境。上週聯準會宣布降息一碼，符合市場預期。隨著股市來到高檔，短線波動加劇，野村建議投資人可適度增加債券部位，特別是利率敏感度高的投資級公司債與金融債，不僅可受惠降息利多，也有助於降低股市波動風險。

在股市方面，野村持續看好美國成長股，尤其受惠 AI 趨勢的企業，並建議關注日本與新興亞洲市場的投資機會。野村投信投資長陳致洲表示，第四季的投資課題在於是否應採取「風險偏好」或「風險趨避」策略。美國政府債務持續攀升，關稅上升的影響逐漸浮現，企業獲利與經濟成長的不確定性，將牽動聯準會未來的降息步調。

陳致洲指出，目前風險性資產評價偏高，美股席勒本益比（CAPE）約為 40 倍，僅次於 2000 年科技泡沫時期；BBB 級債券利差也處於相對低點，市場已反映聯準會未來一年可能降息 150 個基點，但尚未充分反映經濟成長可能放緩的風險。

野村投信海外投資部主管呂丹嵐補充，美股雖續創新高，但評價面已不便宜，投資人關心漲勢是否可延續。她指出，企業獲利優於預期、聯準會降息趨勢確立，以及 AI 等主題投資熱度，皆有助於支撐美股表現。不過，全球企業獲利出現分化，選股能力將成為勝出的關鍵，建議維持分散配置以因應產業快速輪動。