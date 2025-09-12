AI後下個黑馬? 鉅亨買基金看好太空、軍工2大題材為下階段成長標的

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-12 18:33

過去一年 AI 概念股漲勢驚人，投資人擔心錯過行情，一方面又害怕追高。基金平台「鉅亨買基金」今 (12) 日指出，AI 固然是推動全球產業變革的核心力量，但當資金過度集中在少數科技股，市場波動風險也升高，建議投資人可把目光放遠，思考 AI 背後還有哪些長期趨勢正醞釀，強調太空及軍工產業將有機會成為下一階段的成長標的主軸。

鉅亨買基金總經理張榮仁。(鉅亨網資料照)

鉅亨買基金總經理張榮仁表示，隨著 AI 對運算能力與能源需求大幅提升，太空產業的發展正在從夢想逐步轉向現實，隨著美國 NASA 推動「月球核能部署」，新創公司則進軍月球採礦與太空燃料補給。鉅亨買基金分析，這不再只是科幻場景，而是一條已成形的產業鏈，涵蓋能源、航太設備到通訊系統，未來十年都有望迎來結構性成長，為投資人提供多元化的布局契機。

另大型語言模型與仿人機器人的出現，正把 AI 推向自我學習與自動化的新階段。張榮仁認為，一旦 AI 與自動化機器人延伸至太空場域，人類將有機會把產能擴展到外太空，能源與資本回報的循環速度將大幅壓縮，產業結構也將被徹底改寫。這意味著，投資標的已不再侷限於「地球上的產業」，相關的硬體供應鏈與能源解決方案，都可能成為新世代的贏家。

此外，在地緣政治不確定性升高的背景下，歐洲各國已承諾在 2035 年前將軍費提升至 GDP 的 5%，張榮仁指出，這不僅讓傳統軍工巨頭如洛克希德馬丁、雷神持續受惠，也催生一批新創國防科技公司，專注於 AI 無人機、自主作戰系統等領域，雖然這些企業多數尚未上市，但真正能切入的往往是半導體、通訊模組等隱身供應鏈的廠商，這才是投資人應該深入觀察的關鍵區塊。