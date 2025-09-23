鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-23 15:51

針對今（23）日部分媒體評論指稱台電因能源政策導致虧損，台灣電力公司發出澄清，強調近年虧損主因並非綠能或核能政策，而是俄烏戰爭引發的國際燃料價格飆漲。台電指出，即使是核電佔比高的國家如韓國與法國，也未能倖免於電價上漲衝擊，顯示核能並非穩定電價的萬靈丹。

核不核都照漲！核電大國韓法電價更漲逾5成 台電揭「這」才是虧損主因。（鉅亨網資料照）

台電表示，2022 年至 2024 年期間，為穩定民生物價與維持產業競爭力，主動吸收電價成本達 6,000 億元，導致累積虧損超過 4,500 億元。台電強調，虧損累積期間台灣仍有使用核電，但核電佔比逾三成的韓國與近七成的法國，近年電價皆曾大漲逾五成，以因應國際燃料成本飆漲所造成的財務壓力。

針對外界質疑綠電躉購造成財務負擔，台電澄清，近年外購綠電僅占總支出約一成，對財務影響有限。躉購制度為全球推廣綠能的普遍機制，台灣自 2010 年馬英九政府時期即開始實施。

台電指出，綠電躉購費率已呈下降趨勢，光電費率下降約 60%，離岸風電費率則降約 25%。隨著產業對綠電需求增加，2024 年四大綠電業者已有八成綠電直接銷售給民間企業，減輕台電負擔。

在核能議題方面，台電重申核能使用應遵循三大原則：核安無虞、核廢有解、社會共識。8 月核三重啟公投未獲通過，台電表示，未來將依據《核子反應器設施運轉執照申請審核辦法》第 16 條修正案，進行核三廠自我安全檢查，內容包括再運轉計畫、整體安全評估、老化與輻射影響查核、耐震安全評估報告，以及終期安全分析與運轉規範修正等，並接受國際同儕審查，綜合評估核安、時程與成本，確保核能安全為最高原則。