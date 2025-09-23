search icon



鉅亨速報

盤後速報 - 亞昕(5213)次交易(24)日除權0.24元，參考價25.45元

鉅亨網新聞中心


亞昕(5213-TW)次交易(24)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.24元。

首日參考價為25.45元，相較今日收盤價26.05元，權值合計為0.61元。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/24 26.05 0.0 0.0% 0.2376
2025/06/23 30.8 1.27 4.12% 0.0
2024/11/25 32.0 0.0 0.0% 0.5055
2024/06/26 42.15 1.6239 3.85% 0.0
2023/09/20 26.65 0.0 0.0% 0.6251

