營收速報 - 亞昕(5213)8月營收1.65億元年增率高達100.8％
今年1-8月累計營收為109.46億元，累計年增率607.72%。
最新價為26.05元，近5日股價上漲5.42%，相關建材營造股價指數上漲5.56%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+315 張
- 外資買賣超：+448 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-133 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|1.65億
|101%
|4%
|25/7
|1.59億
|51%
|-79%
|25/6
|7.72億
|1411%
|186%
|25/5
|2.70億
|220%
|-85%
|25/4
|18.06億
|1037%
|-61%
|25/3
|46.55億
|1240%
|89%
亞昕(5213-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
