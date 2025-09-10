search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 亞昕(5213)8月營收1.65億元年增率高達100.8％

鉅亨網新聞中心


亞昕(5213-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣1.65億元，年增率100.8%，月增率4.29%。

今年1-8月累計營收為109.46億元，累計年增率607.72%。

最新價為26.05元，近5日股價上漲5.42%，相關建材營造股價指數上漲5.56%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+315 張
  • 外資買賣超：+448 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-133 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 1.65億 101% 4%
25/7 1.59億 51% -79%
25/6 7.72億 1411% 186%
25/5 2.70億 220% -85%
25/4 18.06億 1037% -61%
25/3 46.55億 1240% 89%

亞昕(5213-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報8月營收亞昕

相關行情

台股首頁我要存股
亞昕26.05-0.76%
美元/台幣30.310-0.23%

延伸閱讀



Empty