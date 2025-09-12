太普高發CB及現增案全數完成 自市場籌集3億元資金

台灣央行自去年 9 月的第七波房市信用管制至今，造成房市交易冷清仍未復原，建商密集籌資鞏固營運不斷，其中太普高 ( 3284-TW ) 的籌資案包括將發行 5000 張現增股以每股 20 元募集 1 億元後，發行可轉換公司債募集 2 億元也收足債款，使今年太普高市場籌資 3 億元全數達成。

太普高是台灣唯一印刷板材專業廠，曾創下全台市占率 30% 高峰期，太普高在 2020 年由建商泰嘉開發入主後，進行營建及房產代銷業布局，太普高目前與建設事業務相關轉投資包括持股 17.25% 的和逸建設、持股 39.33% 的上捷實業及 100% 上嘉行銷。