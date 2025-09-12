太普高發CB及現增案全數完成 自市場籌集3億元資金
鉅亨網記者張欽發 台北
台灣央行自去年 9 月的第七波房市信用管制至今，造成房市交易冷清仍未復原，建商密集籌資鞏固營運不斷，其中太普高 (3284-TW) 的籌資案包括將發行 5000 張現增股以每股 20 元募集 1 億元後，發行可轉換公司債募集 2 億元也收足債款，使今年太普高市場籌資 3 億元全數達成。
發行可轉換公司債募集 2 億元，轉換價爲 23.91 元，轉換溢價率爲 105.01%，將在 15 日上櫃掛牌交易。
太普高的市場籌資案的完成募集，也是今年以來繼皇翔 (2545-TW) 及亞昕 (5213-TW) 之後，完成以現金增資籌資的建商。
太普高是台灣唯一印刷板材專業廠，曾創下全台市占率 30% 高峰期，太普高在 2020 年由建商泰嘉開發入主後，進行營建及房產代銷業布局，太普高目前與建設事業務相關轉投資包括持股 17.25% 的和逸建設、持股 39.33% 的上捷實業及 100% 上嘉行銷。
太普高 2025 年上半年營收 4.36 億元，稅後純益 5878 萬元，每股純益 0.64 元。
- 關稅戰火燒進外匯市場，投資人如何突圍？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
下一篇