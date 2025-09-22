search icon



盤後速報 - 聯德控股-KY(4912)次交易(23)日除息0.18元，參考價78.52元

鉅亨網新聞中心


聯德控股-KY(4912-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.18元。

首日參考價為78.52元，相較今日收盤價78.70元，息值合計為0.18元，股息殖利率0.22%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/23 78.70 0.177 0.22% 0.0
2025/08/04 0.0 0.0 0.0% 0.5
2025/07/23 79.0 0.45 0.57% 0.0
2024/12/09 129.5 0.741 0.57% 0.0
2024/09/24 104.0 0.712 0.68% 0.0

