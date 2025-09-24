search icon



盤後速報 - 潤隆(1808)次交易(25)日除息2元，參考價28.85元

鉅亨網新聞中心


潤隆(1808-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

首日參考價為28.85元，相較今日收盤價30.85元，息值合計為2.0元，股息殖利率6.48%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/25 30.85 2.0 6.48% 0.0
2024/09/26 119.5 3.0 2.51% 12.0
2023/09/26 92.7 0.6 0.65% 0.0
2022/09/26 72.0 2.0 2.78% 1.5
2021/09/24 59.8 0.2 0.33% 0.6

