盤後速報 - 潤隆(1808)次交易(25)日除息2元，參考價28.85元
鉅亨網新聞中心
潤隆(1808-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
首日參考價為28.85元，相較今日收盤價30.85元，息值合計為2.0元，股息殖利率6.48%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/25
|30.85
|2.0
|6.48%
|0.0
|2024/09/26
|119.5
|3.0
|2.51%
|12.0
|2023/09/26
|92.7
|0.6
|0.65%
|0.0
|2022/09/26
|72.0
|2.0
|2.78%
|1.5
|2021/09/24
|59.8
|0.2
|0.33%
|0.6
