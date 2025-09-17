盤後速報 - 亞昕(5213)下週(9月24日)除權0.24元，預估參考價26.08元
亞昕(5213-TW)下週(9月24日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.24元。
以今日(9月17日)收盤價26.70元計算，預估參考價為26.08元，權值合計為0.62元。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
亞昕(5213-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售。近5日股價上漲1.33%，櫃買市場加權指數下跌0.1%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/24
|26.70
|0.0
|0.0%
|0.2376
|2025/06/23
|30.8
|1.27
|4.12%
|0.0
|2024/11/25
|32.0
|0.0
|0.0%
|0.5055
|2024/06/26
|42.15
|1.6239
|3.85%
|0.0
|2023/09/20
|26.65
|0.0
|0.0%
|0.6251
