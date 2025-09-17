search icon



盤後速報 - 亞昕(5213)下週(9月24日)除權0.24元，預估參考價26.08元

鉅亨網新聞中心


亞昕(5213-TW)下週(9月24日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.24元。

以今日(9月17日)收盤價26.70元計算，預估參考價為26.08元，權值合計為0.62元。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

亞昕(5213-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售。近5日股價上漲1.33%，櫃買市場加權指數下跌0.1%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/24 26.70 0.0 0.0% 0.2376
2025/06/23 30.8 1.27 4.12% 0.0
2024/11/25 32.0 0.0 0.0% 0.5055
2024/06/26 42.15 1.6239 3.85% 0.0
2023/09/20 26.65 0.0 0.0% 0.6251

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數25438.25-0.75%
亞昕26.7+0.38%

