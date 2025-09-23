鉅亨網新聞中心 2025-09-23 12:21

在地緣政治不確定性、通膨擔憂與降息預期的多重因素推動下，黃金價格持續強勢上漲，並在週一創下今年以來的第 36 個歷史新高。專家認為以技術面來看，這波牛很「健康」，尚未出現泡沫的跡象。

黃金漲出今年第36個新高 專家指這波牛市很健康。(圖:shutterstock)

根據紐約商品交易所數據，12 月交割的黃金期貨收盤價上漲 1.9%，來到每盎司 3775.10 美元。今年以來，金價累計漲幅已超過 40%，其價值遠超 1980 年經通膨調整後的歷史高點，引發市場廣泛關注。

分析師認為，目前的宏觀環境對黃金來說是一場「完美風暴」。Winhall Risk Analytics 撰稿人 Brett Friedman 指出，黃金在通膨、貨幣貶值、債務、衝突和社會經濟焦慮等不確定性因素下，成為尋求「災難保險」的理想投資。

BullionVault 研究總監 Adrian Ash 也表示，美國內部政治分歧與聯準會降息預期，正與北約俄羅斯間的緊張局勢相結合，共同提升了黃金的避險吸引力。此外，黃金 ETF（指數股票型基金）的大幅流入也顯示，實際資金才剛開始湧入貴金屬市場。

在技術面，Teucrium 董事總經理 Jake Hanley 認為，黃金的漲勢是一場「健康的牛市」。他分析黃金價格圖表，指出其呈現了經典的「突破行為」：經過長時間的盤整，在強勁的看漲趨勢排列下，出現了決定性的上漲。這表明，此波漲勢是基於強勁的基本面與技術信號，動能仍掌握在多頭手中。

對於外界擔憂黃金市場是否已出現泡沫，專家的看法則更為謹慎。Brett Friedman 表示，泡沫的判斷通常只能事後確認，但目前黃金市場的關鍵指標並未顯示出非理性的狂熱行為。

他指出，如果泡沫正在形成，市場隱含波動率會因價格的狂熱波動而顯著上升；然而，目前這些指標都處於正常水平。