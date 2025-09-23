黃金漲出今年第36個新高 專家指這波牛市很健康
鉅亨網新聞中心
在地緣政治不確定性、通膨擔憂與降息預期的多重因素推動下，黃金價格持續強勢上漲，並在週一創下今年以來的第 36 個歷史新高。專家認為以技術面來看，這波牛很「健康」，尚未出現泡沫的跡象。
根據紐約商品交易所數據，12 月交割的黃金期貨收盤價上漲 1.9%，來到每盎司 3775.10 美元。今年以來，金價累計漲幅已超過 40%，其價值遠超 1980 年經通膨調整後的歷史高點，引發市場廣泛關注。
分析師認為，目前的宏觀環境對黃金來說是一場「完美風暴」。Winhall Risk Analytics 撰稿人 Brett Friedman 指出，黃金在通膨、貨幣貶值、債務、衝突和社會經濟焦慮等不確定性因素下，成為尋求「災難保險」的理想投資。
BullionVault 研究總監 Adrian Ash 也表示，美國內部政治分歧與聯準會降息預期，正與北約俄羅斯間的緊張局勢相結合，共同提升了黃金的避險吸引力。此外，黃金 ETF（指數股票型基金）的大幅流入也顯示，實際資金才剛開始湧入貴金屬市場。
在技術面，Teucrium 董事總經理 Jake Hanley 認為，黃金的漲勢是一場「健康的牛市」。他分析黃金價格圖表，指出其呈現了經典的「突破行為」：經過長時間的盤整，在強勁的看漲趨勢排列下，出現了決定性的上漲。這表明，此波漲勢是基於強勁的基本面與技術信號，動能仍掌握在多頭手中。
對於外界擔憂黃金市場是否已出現泡沫，專家的看法則更為謹慎。Brett Friedman 表示，泡沫的判斷通常只能事後確認，但目前黃金市場的關鍵指標並未顯示出非理性的狂熱行為。
他指出，如果泡沫正在形成，市場隱含波動率會因價格的狂熱波動而顯著上升；然而，目前這些指標都處於正常水平。
儘管如此，部分跡象仍提醒投資人保持警覺，包括黃金在社群媒體和主流媒體上日益增高的討論度，以及黃金 ETF 活動的爆炸性增長。
- 2025降息周期，誰能決定美股走向？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 金價年漲40%不夠？德銀：明年直衝4000美元
- 比特幣下跌、黃金創新高 對美股恐非好預兆？
- 3744美元成黃金「天花板」？ 技術分析師揭密關鍵支撐價位
- 〈貴金屬盤後〉Fed進一步降息預期升溫 黃金現貨價登新高3747美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇