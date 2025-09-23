德銀預測：黃金、比特幣未來有望同列央行儲備

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-23 08:03

‌



黃金和加密貨幣在短期內走勢迥異，但德意志銀行認為，兩者未來幾年有望並肩發展。

德銀預測黃金、比特幣未來有望同列央行儲備。（圖：Shutterstock）

「到 2030 年，央行資產負債表上可能同時出現黃金和比特幣的身影。」德銀分析師 Marion Laboure 與 Camilla Siazon 在最新報告中寫道。

‌



這一樂觀判斷，出現在比特幣周一（22 日）跌破 11.3 萬美元之後，黃金當天則創下每盎司 3,703 美元歷史新高。這種背離走勢，凸顯出加密貨幣等高風險資產與傳統避險資產的短期差異。

儘管如此，德銀的報告強調，對黃金和比特幣而言，2025 年都是「極佳的一年」。

世界黃金協會今年公布的一項調查顯示，43% 央行預計未來 12 個月會增加黃金儲備，95% 預期全球央行儲備規模會上升。

比特幣雖然在周一回調，但整體表現仍具韌性。德銀分析師稱，比特幣在 8 月創下新高後，波動率降至歷史低點，表明機構投資者接納度持續提升。

目前已有逾 180 家公司將加密貨幣納入資產負債表，其中最著名的當屬 MicroStrategy，這家軟體公司已積累價值超過 700 億美元的比特幣。

報告還拋出一個更長期的問題：隨著美元佔全球儲備比重從 2000 年的 60% 下降至 2024 年的 43%，未來十年央行儲備結構將如何演變？

雖然黃金長期以來一直在外匯儲備組合中佔據主導地位，但德銀分析師認為，審慎配置比特幣可與傳統資產形成互補。