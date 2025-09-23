德銀預測：黃金、比特幣未來有望同列央行儲備
「到 2030 年，央行資產負債表上可能同時出現黃金和比特幣的身影。」德銀分析師 Marion Laboure 與 Camilla Siazon 在最新報告中寫道。
這一樂觀判斷，出現在比特幣周一（22 日）跌破 11.3 萬美元之後，黃金當天則創下每盎司 3,703 美元歷史新高。這種背離走勢，凸顯出加密貨幣等高風險資產與傳統避險資產的短期差異。
德銀指出，交易員正在權衡地緣政治緊張局勢、美國聯準會（Fed）降息預期以及其獨立性問題，這些因素都推高黃金的需求。
黃金需求依然強勁，主要受央行增持和投資者對穩定價值儲存手段的需求催動。
世界黃金協會今年公布的一項調查顯示，43% 央行預計未來 12 個月會增加黃金儲備，95% 預期全球央行儲備規模會上升。
比特幣雖然在周一回調，但整體表現仍具韌性。德銀分析師稱，比特幣在 8 月創下新高後，波動率降至歷史低點，表明機構投資者接納度持續提升。
目前已有逾 180 家公司將加密貨幣納入資產負債表，其中最著名的當屬 MicroStrategy，這家軟體公司已積累價值超過 700 億美元的比特幣。
德銀分析師指出，比特幣的表現凸顯其「正崛起為潛在宏觀對沖工具」的地位，這表明數位資產可能正在與傳統儲備資產並列。
報告還拋出一個更長期的問題：隨著美元佔全球儲備比重從 2000 年的 60% 下降至 2024 年的 43%，未來十年央行儲備結構將如何演變？
「儘管全球黃金儲備規模不斷上升，但央行對黃金的需求仍然保持高點。」Laboure 和 Siazon 寫道。「高通膨、地緣政治不穩定和去美元化趨勢，再加上監管對加密貨幣的支持，都令當局愈發重新評估儲備結構。」
