鉅亨速報 - Factset 最新調查：安賽樂米塔爾(MT-US)EPS預估上修至4.62元，預估目標價為36.45元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對安賽樂米塔爾(MT-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.45元上修至4.62元，其中最高估值5.77元，最低估值3.43元，預估目標價為36.45元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.77(5.77)
|4.85
|6.64
|5.14
|最低值
|3.43(3.29)
|3.3
|4.44
|5.14
|平均值
|4.44(4.36)
|4.34
|5.09
|5.14
|中位數
|4.62(4.45)
|4.24
|5.04
|5.14
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|638.48億
|735.65億
|756.29億
|699.67億
|最低值
|566.43億
|587.27億
|613.01億
|699.67億
|平均值
|620.37億
|660.44億
|683.59億
|699.67億
|中位數
|628.10億
|660.79億
|680.36億
|699.67億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.64
|13.51
|10.22
|1.09
|1.70
|營業收入
|536.23億
|764.51億
|798.88億
|683.81億
|623.31億
詳細資訊請看美股內頁：
安賽樂米塔爾(MT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
