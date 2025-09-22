鉅亨速報 - Factset 最新調查：安賽樂米塔爾(MT-US)EPS預估上修至4.62元，預估目標價為36.45元

search icon



根據FactSet最新調查，共13位分析師，對安賽樂米塔爾(MT-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.45元上修至4.62元，其中最高估值5.77元，最低估值3.43元，預估目標價為36.45元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.77(5.77)4.856.645.14
最低值3.43(3.29)3.34.445.14
平均值4.44(4.36)4.345.095.14
中位數4.62(4.45)4.245.045.14

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值638.48億735.65億756.29億699.67億
最低值566.43億587.27億613.01億699.67億
平均值620.37億660.44億683.59億699.67億
中位數628.10億660.79億680.36億699.67億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.6413.5110.221.091.70
營業收入536.23億764.51億798.88億683.81億623.31億

詳細資訊請看美股內頁：
安賽樂米塔爾(MT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

