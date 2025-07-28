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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：安賽樂米塔爾(MT-US)EPS預估上修至4.56元，預估目標價為35.65元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對安賽樂米塔爾(MT-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.1元上修至4.56元，其中最高估值6.02元，最低估值3.29元，預估目標價為35.65元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.02(6.02)5.546.785.2
最低值3.29(3.29)4.144.415.2
平均值4.6(4.51)4.585.225.2
中位數4.56(4.1)4.375.245.2

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值662.66億804.89億824.92億670.02億
最低值566.43億587.27億599.45億670.02億
平均值614.34億652.71億677.92億670.02億
中位數616.49億651.12億672.91億670.02億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.6413.5310.211.091.70
營業收入532.70億765.71億798.44億682.75億624.41億

詳細資訊請看美股內頁：
安賽樂米塔爾(MT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMT

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